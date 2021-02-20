https://ria.ru/20210220/moroz-1598188720.html

Глубокая заморозка: в США рухнула добыча нефти и газа

Глубокая заморозка: в США рухнула добыча нефти и газа

Из-за аномальных холодов нефтяные скважины в США закрываются, выходит из строя оборудование НПЗ и газоперерабатывающих заводов, пустеют хранилища. Все это на... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T08:00

2021-02-20T08:00

2021-02-20T08:09

спг

сжиженный природный газ

северный поток

газпром

европа

сша

техас

нефть

экономика

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Из-за аномальных холодов нефтяные скважины в США закрываются, выходит из строя оборудование НПЗ и газоперерабатывающих заводов, пустеют хранилища. Все это на фоне кризиса сланцевой добычи. В то же время Европу морозы вынудили активно закупать российское топливо — поставки в ЕС бьют рекорды. О ситуации за океаном и на мировом рынке углеводородов — в материале РИА Новости. Рекордное обрушениеСредний Запад и юг США замерзают, особенно Техас. По данным Bloomberg, на крупнейшем нефтяном месторождении — в Пермском бассейне — добыча упала на 65 процентов. Мороз — 18 градусов. Такого не бывало с 1989 года. Скважины закрываются, оборудование ломается. "Потери cущественные", — констатировал представитель хедж-фонда Black Gold Investors Гари Росс. Добыча нефти в стране обвалилась почти на треть. Показатель до морозов — 11 миллионов баррелей в сутки. Арктический холод ударил и по газоперерабатывающим заводам, лишив их сырья. По данным Минэнерго США, добыча газа в южно-центральном регионе сократилась на 178 миллионов кубометров в сутки. По оценкам ведомства, простаивает порядка 30% местных производственных мощностей и почти семь процентов — по всей стране. Реагируя на высокий внутренний спрос, поставщики опустошают хранилища. Добыча природного газа в ближайшее время не восстановится, делают вывод аналитики Energy GPS. Энергетический коллапсОт перебоев с подачей электроэнергии пострадали 14 штатов. По состоянию на 16 февраля, в Орегоне без света остались более 230 тысяч человек, в Кентукки — почти 145 тысяч, в Луизиане — 115 тысяч, в Западной Вирджинии — 100 тысяч. Самая сложная ситуация в Техасе. Аналитики прогнозировали там "серьезные отключения электроэнергии". Но в итоге штат накрыл полномасштабный энергетический кризис. Сланцевый кризисПандемия сильно ударила по нефтегазовой отрасли США. В 2020-м обанкротились почти 150 сланцевых производителей. Число газовых и буровых установок неуклонно сокращалось, компании приостанавливали работу. Большинство игроков оказались не в состоянии пережить эпидемию. Рухнул спрос на энергоносители, обвалились нефтяные котировки.Пострадали прежде всего те, у кого проблемы возникли еще до ковида: они влезли в долги в условиях острой нехватки инвестиций. Уолл-стрит с 2018-го охладела к сланцевикам, рассудив, что прибыли там практически никакой, большинство проектов глубоко убыточны.А в минувшем году, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции упали более чем вдвое — до 45 миллиардов долларов.Согласно январским оценкам Fitch, сланцевая отрасль еще два-три года не сможет вернуться к докризисным показателям — производители озабочены оптимизацией затрат и возвратом инвестиций, а не наращиванием добычи. Европа cкупила газС нехваткой газа столкнулась и Европа, где из-за холодной зимы пустеют подземные хранилища. Морозы вынудили Францию экстренно скупать российское топливо. По данным "Газпрома", экспорт в эту страну с начала года увеличился почти в полтора раза. Так же поступили и другие европейские страны. Германия в первую декаду февраля приобрела российского газа почти на 50 процентов больше, чем в тот же период 2020-го. Между тем американцы продолжают давить на ЕС по "Северному потоку — 2". Как пишет The Wall Street Journal, представители Берлина и Вашингтона приступили к переговорам по газопроводу. По информации осведомленных источников, Вашингтон готов снять значительную часть косвенных санкций против европейских компаний, участвующих в проекте, если Германия выполнит ряд условий. Одно из главных — создание механизма, позволяющего прекратить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзита через Украину. В бундестаге уже назвали эту идею неприемлемой: если Украина не будет платить по счетам, европейцы могут лишиться российского газа. И немцы совсем не хотят, чтобы их энергобезопасность зависела от платежеспособности Киева.

https://ria.ru/20210217/neft--1597675231.html

https://ria.ru/20190204/1550339308.html

https://ria.ru/20210126/slanets-1594526161.html

https://ria.ru/20210219/gaz-1598172715.html

европа

сша

техас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спг, сжиженный природный газ, северный поток, газпром, европа, сша, техас, нефть, экономика