https://ria.ru/20210220/mks-1598313773.html

Экипаж МКС возобновил поиск мест утечки воздуха

Экипаж МКС возобновил поиск мест утечки воздуха

Космонавты на Международной космической станции (МКС) возобновляют поиск мест утечки воздуха в российском модуле "Звезда" и ее устранение с помощью средств,... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:33

2021-02-20T12:33

2021-02-20T13:14

наука

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Космонавты на Международной космической станции (МКС) возобновляют поиск мест утечки воздуха в российском модуле "Звезда" и ее устранение с помощью средств, доставленных грузовым кораблем "Прогресс", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.В декабре 2020 года поиск мест утечки в промежуточной камере модуля "Звезда" был приостановлен, люк в нее закрыли и камеру регулярно наддували воздухом для компенсации утечки.В субботу специалист подмосковного центра управления полетами рассказал космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову о графике работ, предусматривающем поиск мест утечки с помощью микроскопа, использование видеокамер и средств для герметизации мест утечки."Прогресс МС-16" 17 февраля доставил на МКС 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха, мощный микроскоп для поиска мест утечки и ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса промежуточной камеры модуля "Звезда".Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной четыре с половиной сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В Роскосмосе сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев рассказал агентству, что экипаж МКС занимается поиском еще одного места утечки воздуха в промежуточной камере. Он также сообщил, что версия усталости металла исключена специалистами, а версию образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятной.В январе 2021 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что из-за утечки давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Тем не менее для компенсации утечки станцию регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы как имеются на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210213/molnii-1596691057.html

https://ria.ru/20210217/mks-1597793487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос