https://ria.ru/20210220/miting-1598341394.html

В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна

В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна

Многотысячный митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна стартовал в субботу на площади Свободы в Ереване, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:28

2021-02-20T14:28

2021-02-20T14:55

никол пашинян

армянская апостольская церковь

ереван

армения

в мире

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​ЕРЕВАН, 20 фев – РИА Новости. Многотысячный митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна стартовал в субботу на площади Свободы в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Митинг организован "Движением спасения родины", объединяющим около 20 политических сил, добивающихся ухода главы правительства. В акции участвуют оппозиционные политические и общественные деятели, бывшие депутаты и экс-министры, представители Армянской апостольской церкви.В стране регулярно проходят оппозиционные акции с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.

https://ria.ru/20210206/navalnyy-1596303790.html

ереван

армения

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Требующие отставки Пашиняна митингуют под снегом с дождем В Ереване митинг с требованием отставки Пашиняна. Несмотря на снег с дождем, толпы жителей столицы Армении вышли на улицы с флагами. 2021-02-20T14:28 true PT0M36S

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никол пашинян, армянская апостольская церковь, ереван, армения, в мире