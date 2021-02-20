https://ria.ru/20210220/miting-1598341394.html
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
Многотысячный митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна стартовал в субботу на площади Свободы в Ереване, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:28
2021-02-20T14:28
2021-02-20T14:55
никол пашинян
армянская апостольская церковь
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598348451_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_1480f9162a612b427aa3e80127f79329.jpg
ЕРЕВАН, 20 фев – РИА Новости. Многотысячный митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна стартовал в субботу на площади Свободы в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Митинг организован "Движением спасения родины", объединяющим около 20 политических сил, добивающихся ухода главы правительства. В акции участвуют оппозиционные политические и общественные деятели, бывшие депутаты и экс-министры, представители Армянской апостольской церкви.В стране регулярно проходят оппозиционные акции с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.
https://ria.ru/20210206/navalnyy-1596303790.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598348451_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_590db3027a67a5ae0b6f9798d5a60307.jpg
Требующие отставки Пашиняна митингуют под снегом с дождем
В Ереване митинг с требованием отставки Пашиняна. Несмотря на снег с дождем, толпы жителей столицы Армении вышли на улицы с флагами.
2021-02-20T14:28
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, армянская апостольская церковь, ереван, армения, в мире