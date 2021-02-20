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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210220/mishustin-1598281171.html
Мишустин поручил контролировать качество вакцин от COVID-19
Мишустин поручил контролировать качество вакцин от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил контролировать качество выпускаемых российских вакцин, призвал обеспечить прозрачный порядок ценообразования:... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:22
2021-02-20T10:22
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил контролировать качество выпускаемых российских вакцин, призвал обеспечить прозрачный порядок ценообразования: стоимость препарата должна быть обоснованной, цель - не получать сверхприбыль, а помочь людям."Должны строго соблюдаться все необходимые требования. И хочу обратить ваше внимание, что увеличение объемов ни в коем случае не должно отражаться на качестве вакцины. Прошу вас, коллеги, лично контролировать весь процесс производства", - сказал Мишустин в субботу на совещании об обращении вакцин для профилактики COVID-19.Важно следить, чтобы сокращение времени, которое необходимо для контроля качества и выпуска в гражданский оборот, было научно обоснованным и не влияло на качество, подчеркнул он."При этом необходимо четко отслеживать, чтобы порядок ценообразования был прозрачный, а стоимость препарата - обоснованной. Главная цель - не получать сверхприбыль на таком крайне необходимом для здоровья лекарстве, а помочь людям. Мы об этом неоднократно с вами говорили", - добавил премьер.Также, по его словам, важно сразу для трех зарегистрированных в РФ вакцин от коронавируса настраивать все логистические и инфраструктурные цепочки.
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вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин поручил контролировать качество вакцин от COVID-19

10:22 20.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил контролировать качество выпускаемых российских вакцин, призвал обеспечить прозрачный порядок ценообразования: стоимость препарата должна быть обоснованной, цель - не получать сверхприбыль, а помочь людям.
"Должны строго соблюдаться все необходимые требования. И хочу обратить ваше внимание, что увеличение объемов ни в коем случае не должно отражаться на качестве вакцины. Прошу вас, коллеги, лично контролировать весь процесс производства", - сказал Мишустин в субботу на совещании об обращении вакцин для профилактики COVID-19.
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Важно следить, чтобы сокращение времени, которое необходимо для контроля качества и выпуска в гражданский оборот, было научно обоснованным и не влияло на качество, подчеркнул он.
"При этом необходимо четко отслеживать, чтобы порядок ценообразования был прозрачный, а стоимость препарата - обоснованной. Главная цель - не получать сверхприбыль на таком крайне необходимом для здоровья лекарстве, а помочь людям. Мы об этом неоднократно с вами говорили", - добавил премьер.
Также, по его словам, важно сразу для трех зарегистрированных в РФ вакцин от коронавируса настраивать все логистические и инфраструктурные цепочки.
 
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