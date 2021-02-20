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Экс-глава Росавиакосмоса объяснил, почему затопили станцию "Мир"
Экс-глава Росавиакосмоса объяснил, почему затопили станцию "Мир"
Техническое состояние орбитального комплекса "Мир" не позволяло продолжать его эксплуатацию, а постоянно возникавшие отказы оборудования угрожали безопасности... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T01:13
2021-02-20T01:13
хочу стать космонавтом
россия
земля
юрий коптев
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
госдума рф
ростех
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Техническое состояние орбитального комплекса "Мир" не позволяло продолжать его эксплуатацию, а постоянно возникавшие отказы оборудования угрожали безопасности экипажа, рассказал РИА Новости глава научно-технических советов "Роскосмоса" и "Ростеха", экс-глава Российского космического агентства (1992-1999 годы) и Российского авиационно-космического агентства (1999-2004 годы) Юрий Коптев.20 февраля исполняется 35 лет с начала развертывания на орбите первого в мире орбитального комплекса (станции из нескольких модулей) "Мир". В этот день в 1986 года на орбиту был запущен базовый блок, а всего станция состояла из семи модулей. Орбитальный комплекс принял 104 космонавтов из 12 стран. Комплекс просуществовал на орбите 4594 дня и за это время пролетел более 3,6 миллиардов километров, это больше, чем от Земли до Урана. 23 марта 2001 года станция была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане."Решения были приняты на основании того, что на станции начали появляться очень существенные отказы, мы теряли связь, управление станцией, был пожар. Мы имели целый ряд выходов из строя принципиальных систем, которые мы не моги восполнить. Мы находились в ситуации, когда мы могли потерять не просто станцию, но потерять людей, которые находились на ней", - сказал он.По его словам, проверки показывали опасность дальнейшей эксплуатации станции."Салют-7"В случае продолжения эксплуатации комплекса "Мир" он мог повторить ситуацию с неконтролируемым падением станции "Салют-7", отметил Коптев. Эксперт напомнил, что после реанимации станции "Салют-7", когда с ней была потеряна связь и отправлена спасательная экспедиция, было решено законсервировать комплекс и повысить его орбиту для предотвращения схода в атмосферу. На это были израсходованы последние запасы топлива. Но и-за высокой солнечной активности плотность верхних слоев атмосферы увеличилась и станция начала тормозиться, приступив к неконтролируемому снижению."И когда она уже практически сошла с орбиты, мы уже сделать ничего не могли, потому что ресурса энергетики никакого не было. Единственное, в последний момент мы немножко подрулили солнечными батареями, чтобы уйти от падения в опасных местах, и она свалилась в Андах. Слава Богу, никого не убила", - рассказал Коптев.Приняв решение по станции "Мир", отметил Коптев, был исключен вариант неконтролируемого падения гораздо большего объекта, чем "Салют-7".МКС вместо "Мира"За несколько лет до сведения "Мира" с орбиты, напомнил Коптев, Россия вместе с иностранными партнерами начала строить Международную космическую станцую, и средств на содержание двух крупных космических объектов у страны не было. Именно с недостатком средств в то время связана низкая роль страны в проекте МКС."У нас первоначально по количеству отсеков, по объему герметичных зон, по энергетике, которую мы могли иметь на этой станции (МКС - ред.), по количеству рабочих мест мы были сопоставимы с американцами. Мы вынуждены были снизить нашу долю, потому что у нас не было ресурсов", - сказал Коптев.По его словам, из-за отсутствия средств России в свое время пришлось согласиться на проект "Мир-Шаттл", чтобы получать финансирование станции "Мир" со стороны США. Средств хватило на создание двух последних модулей станции."Тащить две программы ("Мир" и МКС - ред.), имея перед собой перспективу, что первая может в любой момент ёкнуть, для этого надо быть просто сумасшедшим", - рассказал Коптев.Он напомнил, что вопрос о судьбе станции "Мир" поднимался депутатами Госдумы, перед офисом "Росавиакосмоса" устраивались демонстрации, а в прессе руководство космического агентства приравнивали к талибам, которые незадолго до этого взорвали статуи Будды в Афганистане. Все это Коптев назвал популистскими подходами.Книга правдыКоптев также анонсировал, что когда полностью отойдет от дел, возможно, напишет книгу о принятии решения о сведении станции "Мир" с орбиты. "Напишу, как оно было на самом деле", - рассказал он.По его словам, все необходимые исторические документы имеются."Есть документ, подписанный правительством, мной и Юрием Павловичем Семеновым (генеральный директор Научно-производственного объединения "Энергия" в 1989-2005 годах - ред.), о том, что необходимо именно таким образом завершить работу по станции. У меня есть решение совета главных конструкторов, который констатировал, что возникла ситуация возможности очень больших неприятностей при дальнейшей эксплуатации станции", - рассказал Коптев.
https://ria.ru/20210219/mir-1598108552.html
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россия, земля, юрий коптев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, госдума рф, ростех, москва, ссср, сша

Экс-глава Росавиакосмоса объяснил, почему затопили станцию "Мир"

01:13 20.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРепродукция с фотографии орбитальной станции "Мир"
Репродукция с фотографии орбитальной станции Мир - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Техническое состояние орбитального комплекса "Мир" не позволяло продолжать его эксплуатацию, а постоянно возникавшие отказы оборудования угрожали безопасности экипажа, рассказал РИА Новости глава научно-технических советов "Роскосмоса" и "Ростеха", экс-глава Российского космического агентства (1992-1999 годы) и Российского авиационно-космического агентства (1999-2004 годы) Юрий Коптев.
20 февраля исполняется 35 лет с начала развертывания на орбите первого в мире орбитального комплекса (станции из нескольких модулей) "Мир". В этот день в 1986 года на орбиту был запущен базовый блок, а всего станция состояла из семи модулей. Орбитальный комплекс принял 104 космонавтов из 12 стран. Комплекс просуществовал на орбите 4594 дня и за это время пролетел более 3,6 миллиардов километров, это больше, чем от Земли до Урана. 23 марта 2001 года станция была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане.

"Если бы сегодня эта ситуация повторилась, и я имел бы те же самые должностные полномочия и зону ответственности, я бы сделал то же самое и по той же самой процедуре, как это было сделано тогда", - сказал Коптев о решении затопить станцию "Мир".

"Решения были приняты на основании того, что на станции начали появляться очень существенные отказы, мы теряли связь, управление станцией, был пожар. Мы имели целый ряд выходов из строя принципиальных систем, которые мы не моги восполнить. Мы находились в ситуации, когда мы могли потерять не просто станцию, но потерять людей, которые находились на ней", - сказал он.
По его словам, проверки показывали опасность дальнейшей эксплуатации станции.

"Салют-7"

В случае продолжения эксплуатации комплекса "Мир" он мог повторить ситуацию с неконтролируемым падением станции "Салют-7", отметил Коптев. Эксперт напомнил, что после реанимации станции "Салют-7", когда с ней была потеряна связь и отправлена спасательная экспедиция, было решено законсервировать комплекс и повысить его орбиту для предотвращения схода в атмосферу. На это были израсходованы последние запасы топлива. Но и-за высокой солнечной активности плотность верхних слоев атмосферы увеличилась и станция начала тормозиться, приступив к неконтролируемому снижению.
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"И когда она уже практически сошла с орбиты, мы уже сделать ничего не могли, потому что ресурса энергетики никакого не было. Единственное, в последний момент мы немножко подрулили солнечными батареями, чтобы уйти от падения в опасных местах, и она свалилась в Андах. Слава Богу, никого не убила", - рассказал Коптев.
Приняв решение по станции "Мир", отметил Коптев, был исключен вариант неконтролируемого падения гораздо большего объекта, чем "Салют-7".

МКС вместо "Мира"

За несколько лет до сведения "Мира" с орбиты, напомнил Коптев, Россия вместе с иностранными партнерами начала строить Международную космическую станцую, и средств на содержание двух крупных космических объектов у страны не было. Именно с недостатком средств в то время связана низкая роль страны в проекте МКС.
"У нас первоначально по количеству отсеков, по объему герметичных зон, по энергетике, которую мы могли иметь на этой станции (МКС - ред.), по количеству рабочих мест мы были сопоставимы с американцами. Мы вынуждены были снизить нашу долю, потому что у нас не было ресурсов", - сказал Коптев.
По его словам, из-за отсутствия средств России в свое время пришлось согласиться на проект "Мир-Шаттл", чтобы получать финансирование станции "Мир" со стороны США. Средств хватило на создание двух последних модулей станции.
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"Тащить две программы ("Мир" и МКС - ред.), имея перед собой перспективу, что первая может в любой момент ёкнуть, для этого надо быть просто сумасшедшим", - рассказал Коптев.
Он напомнил, что вопрос о судьбе станции "Мир" поднимался депутатами Госдумы, перед офисом "Росавиакосмоса" устраивались демонстрации, а в прессе руководство космического агентства приравнивали к талибам, которые незадолго до этого взорвали статуи Будды в Афганистане. Все это Коптев назвал популистскими подходами.

Книга правды

Коптев также анонсировал, что когда полностью отойдет от дел, возможно, напишет книгу о принятии решения о сведении станции "Мир" с орбиты. "Напишу, как оно было на самом деле", - рассказал он.
По его словам, все необходимые исторические документы имеются.
"Есть документ, подписанный правительством, мной и Юрием Павловичем Семеновым (генеральный директор Научно-производственного объединения "Энергия" в 1989-2005 годах - ред.), о том, что необходимо именно таким образом завершить работу по станции. У меня есть решение совета главных конструкторов, который констатировал, что возникла ситуация возможности очень больших неприятностей при дальнейшей эксплуатации станции", - рассказал Коптев.
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