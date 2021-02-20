https://ria.ru/20210220/minkult-1598290412.html
Генпрокуратура проводит в Министерстве культуры проверку
Генпрокуратура проводит в Министерстве культуры проверку
Министерство культуры России готово предоставить любую необходимую информацию проверяющим из Генпрокуратуры в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:00
2021-02-20T11:00
2021-02-20T11:00
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министерство культуры России готово предоставить любую необходимую информацию проверяющим из Генпрокуратуры в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.С середины февраля Генпрокуратура проводит в Минкультуры внеплановую проверку расходования бюджетных средств и распределения субсидий, сообщило ранее издание РБК со ссылкой на источник в ведомстве.В пресс-службе Минкультуры подтвердили РИА Новости факт проверки."Министерство готово предоставить любую необходимую информацию проверяющим в полном объеме", - сообщили в пресс-службе.
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новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), генеральная прокуратура рф
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министерство культуры России готово предоставить любую необходимую информацию проверяющим из Генпрокуратуры в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
С середины февраля Генпрокуратура проводит в Минкультуры внеплановую проверку расходования бюджетных средств и распределения субсидий, сообщило ранее издание РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
В пресс-службе Минкультуры подтвердили РИА Новости факт проверки.
"Министерство готово предоставить любую необходимую информацию проверяющим в полном объеме", - сообщили в пресс-службе.