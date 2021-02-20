https://ria.ru/20210220/minkult-1598290412.html

Генпрокуратура проводит в Министерстве культуры проверку

Генпрокуратура проводит в Министерстве культуры проверку

Министерство культуры России готово предоставить любую необходимую информацию проверяющим из Генпрокуратуры в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:00

2021-02-20T11:00

2021-02-20T11:00

культура

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министерство культуры России готово предоставить любую необходимую информацию проверяющим из Генпрокуратуры в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.С середины февраля Генпрокуратура проводит в Минкультуры внеплановую проверку расходования бюджетных средств и распределения субсидий, сообщило ранее издание РБК со ссылкой на источник в ведомстве.В пресс-службе Минкультуры подтвердили РИА Новости факт проверки."Министерство готово предоставить любую необходимую информацию проверяющим в полном объеме", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210219/tretyakovka-1598127200.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), генеральная прокуратура рф