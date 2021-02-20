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В ОП заявили, что памятник на Лубянке установят в любом случае
В ОП заявили, что памятник на Лубянке установят в любом случае
Памятник на Лубянской площади в Москве будет установлен, вопрос в том – какой, вариант оставить площадь в прежнем виде не рассматривается, сообщил зампред... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:49
2021-02-20T17:56
новости культуры
александр невский
евгений герасимов
алексей венедиктов (журналист)
дзержинский
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Памятник на Лубянской площади в Москве будет установлен, вопрос в том – какой, вариант оставить площадь в прежнем виде не рассматривается, сообщил зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в рамках онлайн-дискуссии в Clubhouse.Ранее Венедиктов сообщил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках – на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два – памятник Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому."Можно, конечно, обсуждать биографии... Просто дыры там не будет. Обсуждения "давайте там ничего не делать", его уже не будет", - сообщил Венедиктов.Ранее ряд писателей, блогеров и журналистов обратились к правительству Москвы с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь (после августовских событий 1991 года памятник был демонтирован с постамента возле здания КГБ и позже установлен в парке "Музеон"). Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.
https://ria.ru/20210218/dzerzhinskiy-1598076262.html
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новости культуры, александр невский, евгений герасимов, алексей венедиктов (журналист), дзержинский

В ОП заявили, что памятник на Лубянке установят в любом случае

17:49 20.02.2021 (обновлено: 17:56 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Комитета Государственной Безопасности СССР
Здание Комитета Государственной Безопасности СССР - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Памятник на Лубянской площади в Москве будет установлен, вопрос в том – какой, вариант оставить площадь в прежнем виде не рассматривается, сообщил зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в рамках онлайн-дискуссии в Clubhouse.
Ранее Венедиктов сообщил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках – на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два – памятник Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.
Здание Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 18:47Религия и мировоззрение
Мусульмане предложили поставить на Лубянке памятник врачам или учителям
"Можно, конечно, обсуждать биографии... Просто дыры там не будет. Обсуждения "давайте там ничего не делать", его уже не будет", - сообщил Венедиктов.
Ранее ряд писателей, блогеров и журналистов обратились к правительству Москвы с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь (после августовских событий 1991 года памятник был демонтирован с постамента возле здания КГБ и позже установлен в парке "Музеон"). Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Скульптор Е. В. Вучетич, архитектор Г. А. Захаров. 1958. - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 17:00Религия и мировоззрение
Еврейская община выступила против возвращения памятника Дзержинскому
 
Новости культурыАлександр НевскийЕвгений ГерасимовАлексей Венедиктов (журналист)Дзержинский
 
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