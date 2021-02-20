https://ria.ru/20210220/lubyanka-1598389596.html

В ОП заявили, что памятник на Лубянке установят в любом случае

В ОП заявили, что памятник на Лубянке установят в любом случае

Памятник на Лубянской площади в Москве будет установлен, вопрос в том – какой, вариант оставить площадь в прежнем виде не рассматривается, сообщил зампред... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T17:49

2021-02-20T17:49

2021-02-20T17:56

новости культуры

александр невский

евгений герасимов

алексей венедиктов (журналист)

дзержинский

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Памятник на Лубянской площади в Москве будет установлен, вопрос в том – какой, вариант оставить площадь в прежнем виде не рассматривается, сообщил зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в рамках онлайн-дискуссии в Clubhouse.Ранее Венедиктов сообщил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках – на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два – памятник Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому."Можно, конечно, обсуждать биографии... Просто дыры там не будет. Обсуждения "давайте там ничего не делать", его уже не будет", - сообщил Венедиктов.Ранее ряд писателей, блогеров и журналистов обратились к правительству Москвы с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь (после августовских событий 1991 года памятник был демонтирован с постамента возле здания КГБ и позже установлен в парке "Музеон"). Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.

https://ria.ru/20210218/dzerzhinskiy-1598076262.html

https://ria.ru/20210218/pamyatnik-1598052906.html

дзержинский

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новости культуры, александр невский, евгений герасимов, алексей венедиктов (журналист), дзержинский