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В Калининградской области спасли лебедей, попавших в нефтяное пятно

В Калининградской области спасли лебедей, попавших в нефтяное пятно

Два десятка лебедей, попавших в пятно нефтепродуктов в морском судоходном канале, спасли в городе Балтийске Калининградской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T20:26

2021-02-20T20:26

2021-02-20T20:36

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КАЛИНИНГРАД, 20 фев — РИА Новости. Два десятка лебедей, попавших в пятно нефтепродуктов в морском судоходном канале, спасли в городе Балтийске Калининградской области, сообщила пресс-служба муниципалитета."Очевидцы сообщили о радужной маслянистой пленке в акватории канала и характерном запахе горючего. Была организована операция по спасению лебедей, которые могут погибнуть в загрязненной воде. Общими усилиями более 20 ослабленных птиц отловили и увезли в Калининград на передержку", — сообщили в администрации.Участие в спасательной операции принимали сотрудники организации "Биосфера Балтики", специалисты по делам ГО и ЧС, волонтеры, спасатели поисково-спасательного подразделения Балтийска, коммунальщики и волонтеры.Комитет городского хозяйства администрации оповестил о загрязнении акватории Балтийско-арктическое морское управление Росприроднадзора, природоохранную прокуратуру и военного прокурора Балтийского флота. Акваторию обследовали и обнаружили в районе гостиницы "Якорь" пятно мазута площадью около 150 квадратных метров и толщиной около трех миллиметров.Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, виновных привлекут к ответственности за причинение ущерба акватории и животному миру, отметили в администрации Балтийска.

https://ria.ru/20210219/filin-1598193482.html

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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), балтийск, калининградская область, калининград, происшествия