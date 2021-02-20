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https://ria.ru/20210220/lebedi-1598419865.html
В Калининградской области спасли лебедей, попавших в нефтяное пятно
В Калининградской области спасли лебедей, попавших в нефтяное пятно
Два десятка лебедей, попавших в пятно нефтепродуктов в морском судоходном канале, спасли в городе Балтийске Калининградской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T20:26
2021-02-20T20:36
хорошие новости
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
балтийск
калининградская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 20 фев — РИА Новости. Два десятка лебедей, попавших в пятно нефтепродуктов в морском судоходном канале, спасли в городе Балтийске Калининградской области, сообщила пресс-служба муниципалитета."Очевидцы сообщили о радужной маслянистой пленке в акватории канала и характерном запахе горючего. Была организована операция по спасению лебедей, которые могут погибнуть в загрязненной воде. Общими усилиями более 20 ослабленных птиц отловили и увезли в Калининград на передержку", — сообщили в администрации.Участие в спасательной операции принимали сотрудники организации "Биосфера Балтики", специалисты по делам ГО и ЧС, волонтеры, спасатели поисково-спасательного подразделения Балтийска, коммунальщики и волонтеры.Комитет городского хозяйства администрации оповестил о загрязнении акватории Балтийско-арктическое морское управление Росприроднадзора, природоохранную прокуратуру и военного прокурора Балтийского флота. Акваторию обследовали и обнаружили в районе гостиницы "Якорь" пятно мазута площадью около 150 квадратных метров и толщиной около трех миллиметров.Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, виновных привлекут к ответственности за причинение ущерба акватории и животному миру, отметили в администрации Балтийска.
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), балтийск, калининградская область, калининград, происшествия

В Калининградской области спасли лебедей, попавших в нефтяное пятно

20:26 20.02.2021 (обновлено: 20:36 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкЛебеди в пруду. Архив
Лебеди в пруду. Архив - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Сергей Субботин
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КАЛИНИНГРАД, 20 фев — РИА Новости. Два десятка лебедей, попавших в пятно нефтепродуктов в морском судоходном канале, спасли в городе Балтийске Калининградской области, сообщила пресс-служба муниципалитета.
"Очевидцы сообщили о радужной маслянистой пленке в акватории канала и характерном запахе горючего. Была организована операция по спасению лебедей, которые могут погибнуть в загрязненной воде. Общими усилиями более 20 ослабленных птиц отловили и увезли в Калининград на передержку", — сообщили в администрации.
Участие в спасательной операции принимали сотрудники организации "Биосфера Балтики", специалисты по делам ГО и ЧС, волонтеры, спасатели поисково-спасательного подразделения Балтийска, коммунальщики и волонтеры.
Комитет городского хозяйства администрации оповестил о загрязнении акватории Балтийско-арктическое морское управление Росприроднадзора, природоохранную прокуратуру и военного прокурора Балтийского флота. Акваторию обследовали и обнаружили в районе гостиницы "Якорь" пятно мазута площадью около 150 квадратных метров и толщиной около трех миллиметров.
Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, виновных привлекут к ответственности за причинение ущерба акватории и животному миру, отметили в администрации Балтийска.
Филин - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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Хорошие новостиФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)БалтийскКалининградская областьКалининградПроисшествия
 
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