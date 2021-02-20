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В Таганрогском заливе с отколовшейся льдины спасли двадцать человек
В Таганрогском заливе с отколовшейся льдины спасли двадцать человек
Около двух десятков человек оказались на отколовшейся льдине в Таганрогском заливе, их спасли сотрудники полиции и погрануправления ФСБ, сообщила журналистам... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T22:06
2021-02-20T22:59
хорошие новости
россия
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростовская область
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Около двух десятков человек оказались на отколовшейся льдине в Таганрогском заливе, их спасли сотрудники полиции и погрануправления ФСБ, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."В дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в районе Пушкинской набережной от береговой линии откололась льдина. В тот момент на ней находилось более двух десятков человек. Возможности выбраться на берег у людей не было", — сказала Волк.Для помощи транспортные полицейские совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области выдвинулись на лед Таганрогского залива, перегрузили людей на специальные катера на воздушных подушках и доставили на сушу.
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россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, происшествия

В Таганрогском заливе с отколовшейся льдины спасли двадцать человек

22:06 20.02.2021 (обновлено: 22:59 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкЛедоход
Ледоход - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Около двух десятков человек оказались на отколовшейся льдине в Таганрогском заливе, их спасли сотрудники полиции и погрануправления ФСБ, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в районе Пушкинской набережной от береговой линии откололась льдина. В тот момент на ней находилось более двух десятков человек. Возможности выбраться на берег у людей не было", — сказала Волк.
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Для помощи транспортные полицейские совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области выдвинулись на лед Таганрогского залива, перегрузили людей на специальные катера на воздушных подушках и доставили на сушу.
 
Хорошие новостиРоссияИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ростовская областьПроисшествия
 
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