https://ria.ru/20210220/ldina-1598429170.html

В Таганрогском заливе с отколовшейся льдины спасли двадцать человек

В Таганрогском заливе с отколовшейся льдины спасли двадцать человек

Около двух десятков человек оказались на отколовшейся льдине в Таганрогском заливе, их спасли сотрудники полиции и погрануправления ФСБ, сообщила журналистам... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T22:06

2021-02-20T22:06

2021-02-20T22:59

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ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Около двух десятков человек оказались на отколовшейся льдине в Таганрогском заливе, их спасли сотрудники полиции и погрануправления ФСБ, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."В дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в районе Пушкинской набережной от береговой линии откололась льдина. В тот момент на ней находилось более двух десятков человек. Возможности выбраться на берег у людей не было", — сказала Волк.Для помощи транспортные полицейские совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области выдвинулись на лед Таганрогского залива, перегрузили людей на специальные катера на воздушных подушках и доставили на сушу.

https://ria.ru/20210220/spasenie-1598353130.html

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, происшествия