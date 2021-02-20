https://ria.ru/20210220/krym-1598265764.html

В Крыму призвали Запад прервать молчание о водной блокаде

В Крыму призвали Запад прервать молчание о водной блокаде

Западным странам и международным организациям пора публично озвучить свою позицию по водной блокаде Крыма, считает глава комитета республиканского парламента по РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T08:03

2021-02-20T08:03

2021-02-20T11:32

россия

юрий гемпель

владимир константинов

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Западным странам и международным организациям пора публично озвучить свою позицию по водной блокаде Крыма, считает глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Дальнейшее молчание будет расцениваться как поддержка "человеконенавистнической политики Киева", добавил Гемпель.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что обратится в Генпрокуратуру России с просьбой возбудить уголовное дело о попытке геноцида крымчан.До 2014-го Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за редких осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.

https://ria.ru/20210218/krym-1598019725.html

россия

республика крым

севастополь

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Вода по графику: в Крыму пересыхают реки и водохранилища В Крыму продолжаются проблемы с дефицитом воды. До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступавшая по Северо-Крымскому каналу. После вхождения полуострова в состав России Украина перекрыла канал. Основная нагрузка перешла на водохранилища, которые из-за засухи обмелели. В сентябре на подачу воды по графику перешел Симферополь. В декабре дефицит воды коснулся также курортных городов полуострова. 2021-02-20T08:03 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, юрий гемпель, владимир константинов, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, в мире