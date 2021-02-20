https://ria.ru/20210220/krym-1598265764.html
В Крыму призвали Запад прервать молчание о водной блокаде
В Крыму призвали Запад прервать молчание о водной блокаде
Западным странам и международным организациям пора публично озвучить свою позицию по водной блокаде Крыма, считает глава комитета республиканского парламента по РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T08:03
2021-02-20T08:03
2021-02-20T11:32
россия
юрий гемпель
владимир константинов
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590259803_0:207:3072:1934_1920x0_80_0_0_9d81ae49ce881c0fec088ed46207ffec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Западным странам и международным организациям пора публично озвучить свою позицию по водной блокаде Крыма, считает глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Дальнейшее молчание будет расцениваться как поддержка "человеконенавистнической политики Киева", добавил Гемпель.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что обратится в Генпрокуратуру России с просьбой возбудить уголовное дело о попытке геноцида крымчан.До 2014-го Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за редких осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.
https://ria.ru/20210218/krym-1598019725.html
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590259803_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c4129c3ef6263d1ad6516a438c9b41c5.jpg
Вода по графику: в Крыму пересыхают реки и водохранилища
В Крыму продолжаются проблемы с дефицитом воды.
До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из
Днепра, поступавшая по Северо-Крымскому каналу. После вхождения полуострова в состав России Украина перекрыла канал. Основная нагрузка перешла на водохранилища, которые из-за засухи обмелели. В сентябре на подачу воды по графику перешел Симферополь.
В декабре дефицит воды коснулся также курортных городов полуострова.
2021-02-20T08:03
true
PT1M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий гемпель, владимир константинов, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, в мире