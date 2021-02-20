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В Крыму призвали Запад прервать молчание о водной блокаде
В Крыму призвали Запад прервать молчание о водной блокаде
Западным странам и международным организациям пора публично озвучить свою позицию по водной блокаде Крыма, считает глава комитета республиканского парламента по РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T08:03
2021-02-20T11:32
россия
юрий гемпель
владимир константинов
владимир путин
республика крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Западным странам и международным организациям пора публично озвучить свою позицию по водной блокаде Крыма, считает глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Дальнейшее молчание будет расцениваться как поддержка "человеконенавистнической политики Киева", добавил Гемпель.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что обратится в Генпрокуратуру России с просьбой возбудить уголовное дело о попытке геноцида крымчан.До 2014-го Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за редких осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.
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Вода по графику: в Крыму пересыхают реки и водохранилища
В Крыму продолжаются проблемы с дефицитом воды. До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступавшая по Северо-Крымскому каналу. После вхождения полуострова в состав России Украина перекрыла канал. Основная нагрузка перешла на водохранилища, которые из-за засухи обмелели. В сентябре на подачу воды по графику перешел Симферополь. В декабре дефицит воды коснулся также курортных городов полуострова.
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россия, юрий гемпель, владимир константинов, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, в мире

В Крыму призвали Запад прервать молчание о водной блокаде

08:03 20.02.2021 (обновлено: 11:32 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаботы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма
Работы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Западным странам и международным организациям пора публично озвучить свою позицию по водной блокаде Крыма, считает глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Пропитанное злобой отношение киевских властей к Крыму и крымчанам нам хорошо понятно, но вопрос, почему молчат западные страны и международные организации, которые так любят отождествлять себя с защитниками демократических прав и ценностей в мире? Сейчас настало время прервать свое демонстративное молчание", — сказал он РИА Новости.
Дальнейшее молчание будет расцениваться как поддержка "человеконенавистнической политики Киева", добавил Гемпель.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что обратится в Генпрокуратуру России с просьбой возбудить уголовное дело о попытке геноцида крымчан.
До 2014-го Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу.
Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за редких осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 14:30
В Крыму сообщили о стабилизации ситуации с водой
 
РоссияЮрий ГемпельВладимир КонстантиновВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНВ мире
 
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