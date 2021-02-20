https://ria.ru/20210220/kriminal-1598284471.html
В ранении начальника маяка в Петербурге заподозрили его супругу
В ранении начальника маяка в Петербурге заподозрили его супругу
Полицейские по подозрению в нанесении ножевого ранения начальнику маяка в Петербурге задержали его супругу, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:35
2021-02-20T10:35
2021-02-20T10:35
россия
гумвд
здоровье - общество
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Полицейские по подозрению в нанесении ножевого ранения начальнику маяка в Петербурге задержали его супругу, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Полицейские задержали супругу начальника маяка. Женщину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", - сказано в сообщении.В четверг в полицию Кронштадтского района поступило сообщение о ножевом ранении, полученном 49-летним начальником маяка. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.По предварительной информации, накануне вечером после распития спиртных напитков женщина ранила своего супруга ножом. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемой избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде.
https://ria.ru/20210219/ranenie-1598128035.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гумвд, здоровье - общество, санкт-петербург, происшествия