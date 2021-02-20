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В ранении начальника маяка в Петербурге заподозрили его супругу
В ранении начальника маяка в Петербурге заподозрили его супругу
Полицейские по подозрению в нанесении ножевого ранения начальнику маяка в Петербурге задержали его супругу, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:35
2021-02-20T10:35
россия
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здоровье - общество
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Полицейские по подозрению в нанесении ножевого ранения начальнику маяка в Петербурге задержали его супругу, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Полицейские задержали супругу начальника маяка. Женщину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", - сказано в сообщении.В четверг в полицию Кронштадтского района поступило сообщение о ножевом ранении, полученном 49-летним начальником маяка. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.По предварительной информации, накануне вечером после распития спиртных напитков женщина ранила своего супруга ножом. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемой избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде.
https://ria.ru/20210219/ranenie-1598128035.html
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россия, гумвд, здоровье - общество, санкт-петербург, происшествия

В ранении начальника маяка в Петербурге заподозрили его супругу

10:35 20.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Полицейские по подозрению в нанесении ножевого ранения начальнику маяка в Петербурге задержали его супругу, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Полицейские задержали супругу начальника маяка. Женщину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", - сказано в сообщении.
В четверг в полицию Кронштадтского района поступило сообщение о ножевом ранении, полученном 49-летним начальником маяка. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, накануне вечером после распития спиртных напитков женщина ранила своего супруга ножом. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемой избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде.
Маяк Толбухин - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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