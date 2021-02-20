https://ria.ru/20210220/krazha-1598376377.html

Жителя Москвы обокрали на 30 миллионов рублей, сообщил источник

Жителя Москвы обокрали на 30 миллионов рублей, сообщил источник

Неизвестные похитили у москвича из ячейки в Алеф-Банке валюту и драгоценности почти на 30 миллионов рублей, организована проверка, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T16:52

2021-02-20T16:52

2021-02-20T17:46

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Неизвестные похитили у москвича из ячейки в Алеф-Банке валюту и драгоценности почти на 30 миллионов рублей, организована проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее стало известно о серии краж из ячеек почти на 174 миллиона рублей в Банке развития и модернизации промышленности, расположенном на улице Климашкина в Москве."По предварительным данным, мужчина арендовал в АО "АКБ "Алеф-Банк", расположенном по адресу: Москва, улица Кржижановского, индивидуальную ячейку, в которую положил двести тысяч долларов США, сто тысяч евро, золотые монеты Банка России стоимостью четыре миллиона рублей, а также ювелирные изделия на один миллион рублей и часы золотые стоимостью три тысячи долларов США", — сказал собеседник агентства.По его словам, 19 февраля потерпевшему позвонил сотрудник банка и сообщил, что, возможно, из его ячейки похитили имущество. Мужчина, приехав в банк, убедился в произошедшем."Материальный ущерб составил примерно 30 миллионов рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — добавил собеседник агентства.Помимо этого, источник также рассказал, что у другого клиента того же банка из ячейки было похищено более 1,6 миллиона рублей. По данному факту правоохранители тоже начали проверку, решается вопрос о возбуждении дела.

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/kerosin-1598242280.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/moshenniki-1597834246.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия