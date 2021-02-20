Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210220/krazha-1598376377.html
Жителя Москвы обокрали на 30 миллионов рублей, сообщил источник
Жителя Москвы обокрали на 30 миллионов рублей, сообщил источник
Неизвестные похитили у москвича из ячейки в Алеф-Банке валюту и драгоценности почти на 30 миллионов рублей, организована проверка, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T16:52
2021-02-20T17:46
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Неизвестные похитили у москвича из ячейки в Алеф-Банке валюту и драгоценности почти на 30 миллионов рублей, организована проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее стало известно о серии краж из ячеек почти на 174 миллиона рублей в Банке развития и модернизации промышленности, расположенном на улице Климашкина в Москве."По предварительным данным, мужчина арендовал в АО "АКБ "Алеф-Банк", расположенном по адресу: Москва, улица Кржижановского, индивидуальную ячейку, в которую положил двести тысяч долларов США, сто тысяч евро, золотые монеты Банка России стоимостью четыре миллиона рублей, а также ювелирные изделия на один миллион рублей и часы золотые стоимостью три тысячи долларов США", — сказал собеседник агентства.По его словам, 19 февраля потерпевшему позвонил сотрудник банка и сообщил, что, возможно, из его ячейки похитили имущество. Мужчина, приехав в банк, убедился в произошедшем."Материальный ущерб составил примерно 30 миллионов рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — добавил собеседник агентства.Помимо этого, источник также рассказал, что у другого клиента того же банка из ячейки было похищено более 1,6 миллиона рублей. По данному факту правоохранители тоже начали проверку, решается вопрос о возбуждении дела.
https://radiosputnik.ria.ru/20210219/kerosin-1598242280.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210217/moshenniki-1597834246.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Жителя Москвы обокрали на 30 миллионов рублей, сообщил источник

16:52 20.02.2021 (обновлено: 17:46 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Неизвестные похитили у москвича из ячейки в Алеф-Банке валюту и драгоценности почти на 30 миллионов рублей, организована проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно о серии краж из ячеек почти на 174 миллиона рублей в Банке развития и модернизации промышленности, расположенном на улице Климашкина в Москве.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 20:53
Сотни тонн авиационного керосина украли в Подмосковье
"По предварительным данным, мужчина арендовал в АО "АКБ "Алеф-Банк", расположенном по адресу: Москва, улица Кржижановского, индивидуальную ячейку, в которую положил двести тысяч долларов США, сто тысяч евро, золотые монеты Банка России стоимостью четыре миллиона рублей, а также ювелирные изделия на один миллион рублей и часы золотые стоимостью три тысячи долларов США", — сказал собеседник агентства.
По его словам, 19 февраля потерпевшему позвонил сотрудник банка и сообщил, что, возможно, из его ячейки похитили имущество. Мужчина, приехав в банк, убедился в произошедшем.
"Материальный ущерб составил примерно 30 миллионов рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — добавил собеседник агентства.
Помимо этого, источник также рассказал, что у другого клиента того же банка из ячейки было похищено более 1,6 миллиона рублей. По данному факту правоохранители тоже начали проверку, решается вопрос о возбуждении дела.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 13:35
Лжесотрудники МВД похитили у россиян более 6,7 млн рублей за полгода
 
МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
04:41Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
04:35Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
04:16Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
03:37За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
03:19Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
03:15Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет потепление
03:13Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
03:11Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
03:08В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
03:05"Калашников" рассказал об испытаниях снарядов "Краснополь-М2"
02:46Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
02:41Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
02:40Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
02:17При стрельбе рядом с оружейным магазином в США погибли несколько человек
02:17Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод
02:15В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
02:13Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни
02:08Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
01:54Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"
Лента новостейМолния