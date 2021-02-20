https://ria.ru/20210220/krasovitskiy-1597594688.html

Александр Красовицкий: обсуждаются поставки "Бумеранга" за рубеж

Александр Красовицкий: обсуждаются поставки "Бумеранга" за рубеж

Юбилейный 15-й оружейный салон IDEX стартует в воскресенье в столице ОАЭ Абу-Даби. Среди представителей российской оборонки на выставке – ведущий отечественный... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:00

2021-02-20T11:00

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россия

ооо "впк"

александр красовицкий

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Юбилейный 15-й оружейный салон IDEX стартует в воскресенье в столице ОАЭ Абу-Даби. Среди представителей российской оборонки на выставке – ведущий отечественный производитель колесной бронированной техники ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК). Гендиректор предприятия Александр Красовицкий рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о новинках, представляемых ВПК на IDEX-2021, продвижении новейшего БТР "Бумеранг" за рубеж, планах создать русский Land Cruiser на базе легкого военного автомобиля "Стрела" и экспорте броневиков семейства "Тигр" в условиях пандемии коронавируса.– Александр Владимирович, какие новые разработки планируете представить на IDEX-2021?– В виде моделей, презентаций и рекламных буклетов мы привезем и будем продвигать такие наши новые разработки, как бронеавтомобиль многоцелевого назначения "ВПК-Урал", в одной из стран Персидского залива такая машина уже есть, интерес сохраняется у ряда государств. Кроме того, на эмиратской выставке мы предложим нашим потенциальным заказчикам такие новинки, как легкий броневик "Стрела", экспортный вариант нашего нового бронеавтомобиля "Атлет" и багги на базе "Тигра".– Как пандемия коронавируса в целом повлияла на продвижение продукции ВПК за рубежом?– Мы постоянно работаем в направлении расширения географии эксплуатации нашей техники. Так, например, количество стран, закупающих у нас бронеавтомобили "Тигр", увеличилось в прошлом году, теперь наши машины присутствуют уже в 19 государствах. Это не считая стран, которые закупают бронеавтомобили, собранные на базе шасси "Тигра" и поставляемые нашими партнерами. Несмотря на пандемию, объемы выручки и экспортных поставок в 2020 году для нас были рекордными за последние годы – выручка выросла минимум на 20%, в общей сложности было поставлено более 900 единиц техники. При этом все контракты осуществлялись четко в оговоренные сроки, без каких-либо корректировок.– Получил ли "Бумеранг" разрешительные документы на экспорт?– Да, естественно, получил, иначе мы бы не смогли его рекламировать на прошедшей выставке "Армия-2020". К "Бумерангу" уже есть предметный интерес. В связи с этим в этом месяце машина совместно с АО "Рособоронэкспорт" была представлена на международном авиасалоне Aero India-2021 в Бангалоре. Проведен ряд переговоров с заинтересованными сторонами.– На каком этапе находятся испытания этой машины, которая в первую очередь создается для российской армии?– Опытные образцы БТР и БМП на базе унифицированной межвидовой колесной бронированной платформы "Бумеранг" полностью прошли предварительные испытания, на которых подтвердили заявленные характеристики. Машина получила литеру "О". Госиспытания "Бумеранга" начинаются летом этого года. Для них мы готовим новые опытные образцы. По плану государственные испытания должны завершиться в 2022 году.– Как развивается представленный вами впервые этой весной проект легкового броневика "Стрела"?– "Стрела" подразумевает под собой создание целого семейства автомобилей, причем как бронированных, так и небронированных. В составе семейства уже разработаны и были представлены базовая легкая бронированная машина и бронированная амфибия. Кроме этого, наши конструкторы занимаются разработкой небронированного варианта автомобиля, бронированного и небронированного шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения, и также создается на базе шасси "Стрела" специальная машина багги. Экипаж, в зависимости от модификации, составит от 2 до 5 человек. Будем стараться некоторые образцы нового семейства продемонстрировать на форуме "Армия-2021" в подмосковной Кубинке. Открою секрет: базовый автомобиль этого проекта мы спроектировали в рекордно короткие строки, от первого росчерка карандашом до выхода из цеха готовой машины прошло всего полтора месяца.На небронированную "Стрелу" мы возлагаем большие надежды, машинами такого типа мы раньше никогда не занимались. В перспективе она должна стать основной командирской машиной в Вооруженных силах РФ. Помимо поставок в российскую армию такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют нашим Land cruiser.– Каков статус работ над "Атлетом"?– Бронеавтомобиль "Атлет" успешно завершил в прошлом году предварительные испытания. Госиспытания машины должны завершиться в 2021 году, и надеемся, будет подписан контракт на ее серийные поставки в российскую армию. Проявили заинтересованность к "Атлету" и за рубежом, не случайно мы сделали его экспортную версию.– Многие из этих разработок участвовали в стратегических учения "Кавказ-2020", как они себя там показали?– Действительно, в учениях впервые участвовали "ВПК-Урал", "Стрела" и "Тигр" в исполнении багги – все машины прошли без замечаний и поломок, все вернулись на завод в исправном состоянии. В ходе учений, например, "Тигр" в исполнении багги участвовал в составе тактического воздушного десанта, экипаж машины успешно выполнил все поставленные перед ним задачи.– Над какими принципиально новыми машинами сегодня работает ВПК?– Как уже говорилось, мы работаем над созданием семейства автомобилей "Стрела". Это очень объемная и серьезная работа. Работаем и по другим направлениям, в частности, продолжаются работы по модернизации бронетранспортера БТР-82А. Приступили к работам по созданию новой легкой разведывательной машины. К тому же продолжается работа по "Бумерангу". Решили возобновить работы по созданию машин с гибридной трансмиссией.Ввиду расширения компетенций ООО "ВПК" – теперь мы занимаемся созданием и производством гусеничной вездеходной техники – мы приняли участие в конкурсе на создание гусеничного бронированного транспортера в интересах министерства обороны России. В ближайшее время мы выходим на государственные испытания с двумя новыми модификациями двухзвенных вездеходов, также созданных в интересах МО РФ.Когда мы делали модификацию "Тигра" под установку противотанкового комплекса "Корнет-Э", выяснилось, что машина слегка перетяжелена – масса "Тигра" в стандартной комплектации составляет 8,2 тонны, а тут получилась 8,9 и ходовая часть уже была на пределе и могла не выдержать. Мы ее доработали, сейчас "Тигр" с "Корнетом" пошел в серию.Реализовав этот проект и получив положительные результаты испытаний на новую ходовую, мы смогли добиться еще одного интересного результата: если мы на это шасси ставим стандартный бронекорпус "Тигра", то грузоподъемность машины вырастает с 1,2 тонны до 1,9 тонны, а это значит, что на нее можно ставить дополнительное оборудование или броню.– Вернемся к тематике ВТС: до чего конкретно удалось договориться с компанией "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" в рамках недавно подписанного меморандума о сотрудничестве?– Речь идет о совместном производстве – сборке "Тигров" на данном заводе в Казахстане.– Насколько я помню, южноафриканская Paramount, дочкой которой является данная компания, являлась вашими конкурентами на казахстанском рынке, активно продвигалась ее машина "Барыс"…– Они сейчас продвигают машину "Орлан", но по сравнению с "Тигром" она в разы дороже. Так что вместо того, чтобы конкурировать, мы, наоборот, сотрудничаем.– В чем тогда выгода предприятию от этого договора?– Это вписывается в политику государства – таким образом оно обеспечивает занятость населения, создаются новые рабочие места. К тому же им не придётся ездить к нам за запчастями, производство части комплектующих будет локализовано, все будет под рукой. Работа эта уже началась.Напомню, что мы и раньше занимались локализацией производства "Тигров" за рубежом, первый такой проект был осуществлен в Китае в 2008 году, впоследствии сборочное производство наших машин осуществлялось и в Иордании. Организация лицензионного производства машин на территории заказчика – это один из вариантов сотрудничества, предлагаемый нашей компанией. Мы готовы к различным форматам кооперации.

https://ria.ru/20210204/armata-1595944516.html

https://ria.ru/20200911/bronevik-1577080681.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200507/1571111219.html

https://ria.ru/20200507/1571077046.html

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россия, ооо "впк", александр красовицкий, военно-промышленная компания, персидский залив, рособоронэкспорт, иордания, интервью, интервью - авторы