https://ria.ru/20210220/kraska-1598260683.html

Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации

Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации

Нижние поверхности всех самолетов стратегической авиации покрываются отражающей часть энергии ядерного взрыва краской, рассказал РИА Новости экс-начальник... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T04:05

2021-02-20T04:05

2021-02-20T04:05

россия

ту-160м

ту-22м3

ту-95мс

ростех

москва

армия

безопасность

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Нижние поверхности всех самолетов стратегической авиации покрываются отражающей часть энергии ядерного взрыва краской, рассказал РИА Новости экс-начальник Дальней авиации генерал-лейтенант Михаил Опарин.Ранее "Ростех" сообщил, что белый цвет окраски стратегических ракетоносцев Ту-160 предназначен для отражения части энергии от ядерного взрыва."И Ту-95МС нижние части красятся такой краской, и Ту-22М3 такой краской красится. Обычное дело", - добавил генерал.Дальняя (стратегическая) авиация России насчитывает несколько десятков стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, турбовинтовых стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3. Они предназначены для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника.

https://ria.ru/20210202/germes-1595600418.html

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2021

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россия, ту-160м, ту-22м3, ту-95мс, ростех, москва, армия, безопасность