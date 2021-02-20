Центр Чумакова попросит ВОЗ оценить эффективность вакцины "КовиВак"
Третья российская вакцина от коронавируса "КовиВак"
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН намерен обратиться во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для так называемой преквалификации своей вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.
Преквалификация - это услуга, оказываемая ВОЗ для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов. Целью преквалификации является предоставление международным закупочным организациям возможности выбора среди широкого ассортимента качественных лекарств для массовых закупок.
"Мы вполне можем и мы собираемся пойти тем же путем преквалификации уже данного продукта (вакцины "КовиВак"), - сказал Ишмухаметов в субботу эфире телеканала "Россия 24".
Центр Чумакова намерен вывести на мировые рынки свою вакцину от коронавируса "КовиВак", сообщил Ишмухаметов на прошедшем ранее в субботу совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19, которое провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства на совещании объявил, что третья отечественная вакцина от коронавируса, которую разработали в Центре имени Чумакова, зарегистрирована в России, в середине марта первые 127 тысяч доз вакцины будут запущены в гражданский оборот. Вакцина "КовиВак" во время клинических исследований показала безопасность и эффективность, сообщил на совещании глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.