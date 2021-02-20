https://ria.ru/20210220/kovivak-1598303900.html

Центр Чумакова попросит ВОЗ оценить эффективность вакцины "КовиВак"

Центр Чумакова попросит ВОЗ оценить эффективность вакцины "КовиВак"

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН намерен обратиться во Всемирную организацию... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:00

2021-02-20T12:00

2021-02-20T12:00

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

михаил мишустин

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598278783_0:155:1024:731_1920x0_80_0_0_a14b764a4e537398a63eb936a45fae27.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН намерен обратиться во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для так называемой преквалификации своей вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.Преквалификация - это услуга, оказываемая ВОЗ для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов. Целью преквалификации является предоставление международным закупочным организациям возможности выбора среди широкого ассортимента качественных лекарств для массовых закупок."Мы вполне можем и мы собираемся пойти тем же путем преквалификации уже данного продукта (вакцины "КовиВак"), - сказал Ишмухаметов в субботу эфире телеканала "Россия 24".Центр Чумакова намерен вывести на мировые рынки свою вакцину от коронавируса "КовиВак", сообщил Ишмухаметов на прошедшем ранее в субботу совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19, которое провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Председатель правительства на совещании объявил, что третья отечественная вакцина от коронавируса, которую разработали в Центре имени Чумакова, зарегистрирована в России, в середине марта первые 127 тысяч доз вакцины будут запущены в гражданский оборот. Вакцина "КовиВак" во время клинических исследований показала безопасность и эффективность, сообщил на совещании глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.

https://ria.ru/20210220/kovivak-1598300858.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, михаил мишустин, российская академия наук, воз, общество