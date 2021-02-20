https://ria.ru/20210220/kovivak-1598303242.html

Защитный ответ может возникать не у всех привитых вакциной "КовиВак"

Защитный ответ может возникать не у всех привитых вакциной "КовиВак"

Защитный иммунный ответ может возникать не у всех привитых вакциной центра имени Чумакова "КовиВак", говорится в инструкции к препарату. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:56

2021-02-20T11:56

2021-02-20T11:56

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вакцина "ковивак"

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

михаил мишустин

российская академия наук

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Защитный иммунный ответ может возникать не у всех привитых вакциной центра имени Чумакова "КовиВак", говорится в инструкции к препарату."Подобно остальным вакцинам, защитный иммунный ответ может возникать не у всех вакцинируемых лиц", - указано в инструкции.О регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, заявил в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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