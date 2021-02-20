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Защитный ответ может возникать не у всех привитых вакциной "КовиВак"
Защитный ответ может возникать не у всех привитых вакциной "КовиВак"
Защитный иммунный ответ может возникать не у всех привитых вакциной центра имени Чумакова "КовиВак", говорится в инструкции к препарату. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:56
2021-02-20T11:56
2021-02-20T11:56
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Защитный иммунный ответ может возникать не у всех привитых вакциной центра имени Чумакова "КовиВак", говорится в инструкции к препарату."Подобно остальным вакцинам, защитный иммунный ответ может возникать не у всех вакцинируемых лиц", - указано в инструкции.О регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, заявил в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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