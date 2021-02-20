https://ria.ru/20210220/kovivak-1598302285.html
Названы возможные реакции на прививку вакциной "КовиВак"
Названы возможные реакции на прививку вакциной "КовиВак"
Тяжелых реакций на вакцину от коронавируса "КовиВак" не выявлено, возможны боль и уплотнение в месте инъекции, головная боль, гипертермия, следует из инструкции РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:55
2021-02-20T11:55
2021-02-20T11:58
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Тяжелых реакций на вакцину от коронавируса "КовиВак" не выявлено, возможны боль и уплотнение в месте инъекции, головная боль, гипертермия, следует из инструкции к препарату.Согласно ней, в клинических исследованиях вакцины "КовиВак" и других инактивированных вакцин для профилактики коронавирусной инфекции наиболее частыми симптомами являются боль и уплотнение в месте инъекции, головная боль (до 2% вакцинируемых) и кратковременная гипертермия (до 1%)."Чаще выявлялись реакции легкой степени тяжести. Тяжелых местных и системных реакций на вакцинацию не было", - говорится в инструкции.Отмечается, что побочные реакции могут проявиться в течение трех суток после инъекции, их продолжительность также обычно не превышает трех суток. Не исключено развитие аллергических реакций и увеличение лимфоузлов. Также не исключено присоединение острых или обострение хронических инфекционных заболеваний из-за временного напряжения иммунитета на фоне вакцинации.
https://ria.ru/20210220/kovivak-1598300858.html
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