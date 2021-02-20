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https://ria.ru/20210220/kovivak-1598276293.html
В России запустят производство новой вакцины от коронавируса "КовиВак"
В России запустят производство новой вакцины от коронавируса "КовиВак"
В ближайшее время будет запущена линия по производству новой вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T09:58
2021-02-20T10:01
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В ближайшее время будет запущена линия по производству новой вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата "КовиВак", - сказал он на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19.Мишустин отметил, что уже произведено свыше 10 миллионов доз "Спутника V" и порядка 80 тысяч доз "ЭпиВакКороны".
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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин

В России запустят производство новой вакцины от коронавируса "КовиВак"

09:58 20.02.2021 (обновлено: 10:01 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники цеха производства вакцины от коронавируса
Сотрудники цеха производства вакцины от коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В ближайшее время будет запущена линия по производству новой вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата "КовиВак", - сказал он на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19.
Мишустин отметил, что уже произведено свыше 10 миллионов доз "Спутника V" и порядка 80 тысяч доз "ЭпиВакКороны".
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