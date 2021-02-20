https://ria.ru/20210220/kovivak-1598276293.html

В России запустят производство новой вакцины от коронавируса "КовиВак"

В России запустят производство новой вакцины от коронавируса "КовиВак"

В ближайшее время будет запущена линия по производству новой вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T09:58

2021-02-20T09:58

2021-02-20T10:01

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В ближайшее время будет запущена линия по производству новой вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата "КовиВак", - сказал он на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19.Мишустин отметил, что уже произведено свыше 10 миллионов доз "Спутника V" и порядка 80 тысяч доз "ЭпиВакКороны".

https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598275424.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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