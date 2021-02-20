https://ria.ru/20210220/kovivak-1598276293.html
В России запустят производство новой вакцины от коронавируса "КовиВак"
В России запустят производство новой вакцины от коронавируса "КовиВак"
В ближайшее время будет запущена линия по производству новой вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T09:58
2021-02-20T09:58
2021-02-20T10:01
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588742416_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_9e9fb359d0da2a86d535dac2c20bb506.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В ближайшее время будет запущена линия по производству новой вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата "КовиВак", - сказал он на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19.Мишустин отметил, что уже произведено свыше 10 миллионов доз "Спутника V" и порядка 80 тысяч доз "ЭпиВакКороны".
https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598275424.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588742416_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df569ff0b2e24d50bcccdd0b8522c0fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин