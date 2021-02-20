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В России ожидается регистрация вакцины "КовиВак" центра Чумакова
В России ожидается регистрация вакцины "КовиВак" центра Чумакова
Регистрация третьей вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова, ожидается 20 февраля. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T00:24
2021-02-20T09:54
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Регистрация третьей вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова, ожидается 20 февраля.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первый выпуск этого препарата состоится в конце марта."КовиВак" — цельновирионная вакцина. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Его важные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже зарегистрировали разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Как заверили в Роспотребнадзоре, обе зарегистрированные российские вакцины эффективны, в частности, против "британского" штамма коронавируса.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В России ожидается регистрация вакцины "КовиВак" центра Чумакова

00:24 20.02.2021 (обновлено: 09:54 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной "Спутник V" в Москве
Медработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной Спутник V в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Регистрация третьей вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова, ожидается 20 февраля.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первый выпуск этого препарата состоится в конце марта.
"КовиВак" — цельновирионная вакцина. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Его важные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Позже зарегистрировали разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Как заверили в Роспотребнадзоре, обе зарегистрированные российские вакцины эффективны, в частности, против "британского" штамма коронавируса.
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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