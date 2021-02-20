https://ria.ru/20210220/kovivak-1598255506.html
В России ожидается регистрация вакцины "КовиВак" центра Чумакова
В России ожидается регистрация вакцины "КовиВак" центра Чумакова
Регистрация третьей вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова, ожидается 20 февраля. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T00:24
2021-02-20T00:24
2021-02-20T09:54
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592980271_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6272bc4a9f9a7613549c8c54da9ed661.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Регистрация третьей вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова, ожидается 20 февраля.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первый выпуск этого препарата состоится в конце марта."КовиВак" — цельновирионная вакцина. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Его важные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже зарегистрировали разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Как заверили в Роспотребнадзоре, обе зарегистрированные российские вакцины эффективны, в частности, против "британского" штамма коронавируса.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592980271_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e43f65a00afc39800eabb570851761a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество