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В России ожидается регистрация вакцины "КовиВак" центра Чумакова

В России ожидается регистрация вакцины "КовиВак" центра Чумакова

Регистрация третьей вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова, ожидается 20 февраля. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T00:24

2021-02-20T00:24

2021-02-20T09:54

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Регистрация третьей вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова, ожидается 20 февраля.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первый выпуск этого препарата состоится в конце марта."КовиВак" — цельновирионная вакцина. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Его важные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже зарегистрировали разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Как заверили в Роспотребнадзоре, обе зарегистрированные российские вакцины эффективны, в частности, против "британского" штамма коронавируса.

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2021

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