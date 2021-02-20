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В Москве выявили 1623 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1623 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1623, Санкт-Петербурге - 1092, Подмосковье - 690, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:33
2021-02-20T11:33
2021-02-20T11:33
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирусы
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московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1623, Санкт-Петербурге - 1092, Подмосковье - 690, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1623, 2. Санкт-Петербург - 1092, 3. Московская область - 690", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Еврейской автономной области - 3, Чукотском автономном округе - 2, Ненецком автономном округе - 1.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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