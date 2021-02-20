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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210220/koronavirus-1598297255.html
В России выявили 12 953 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 12 953 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 12 953 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:32
2021-02-20T11:53
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 12 953 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперативном штабе.Темп прироста — 0,3 процента. У каждого десятого инфекция протекает без симптомов. Умерли 480 человек, выздоровели — 17 484.Больше всего новых пациентов в Москве (1623, накануне было 1972), Санкт-Петербурге (1092, днем ранее на пять меньше) и Подмосковье (690, на три больше); меньше всего — в Еврейской автономной области (три), на Чукотке (два) и в Ненецком АО (один).Днем ранее сообщалось о 13 433 новых случаях. Общее число заразившихся в России достигло 4 151 984, скончались за все время пандемии 82 876 человек, поправились — 3 697 433.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 109,9 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 110 миллионов. Примерно 2,4 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 12 953 новых случая заражения коронавирусом

11:32 20.02.2021 (обновлено: 11:53 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник ковид-госпиталя
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 12 953 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперативном штабе.
Темп прироста — 0,3 процента. У каждого десятого инфекция протекает без симптомов. Умерли 480 человек, выздоровели — 17 484.
Медсестра в прививочном кабинете - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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Больше всего новых пациентов в Москве (1623, накануне было 1972), Санкт-Петербурге (1092, днем ранее на пять меньше) и Подмосковье (690, на три больше); меньше всего — в Еврейской автономной области (три), на Чукотке (два) и в Ненецком АО (один).
Днем ранее сообщалось о 13 433 новых случаях. Общее число заразившихся в России достигло 4 151 984, скончались за все время пандемии 82 876 человек, поправились — 3 697 433.
Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 109,9 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 110 миллионов. Примерно 2,4 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
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