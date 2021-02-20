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Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
Интерес к климатической повестке внутри России растет, но во многом из-за внешних факторов, а не из-за стремления внутри страны сохранить климат и снизить... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T03:10
2021-02-20T04:11
руслан эдельгериев
россия
климат
евросоюз
москва
политика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Интерес к климатической повестке внутри России растет, но во многом из-за внешних факторов, а не из-за стремления внутри страны сохранить климат и снизить выбросы парниковых газов, заявил РИА Новости советник президента РФ, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев.Он привел в пример намерение ЕС ввести углеродный платеж, в том числе для российских компаний, в рамках новой климатической политики Евросоюза. В связи с этим в России стали активно обсуждать корректировку объемов выбросов парниковых газов от предприятий, а также пересчет поглощающей способности лесов."В этом и кроется принципиальная ошибка, потому что нам все-таки надо исходить из внутренних соображений, а именно адаптации инфраструктуры к меняющимся климатическим условиям, декарбонизации экономики и создания новых экономических ниш", - добавил Эдельгериев.
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руслан эдельгериев, россия, климат, евросоюз, москва, политика

Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата

03:10 20.02.2021 (обновлено: 04:11 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловСпециальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Интерес к климатической повестке внутри России растет, но во многом из-за внешних факторов, а не из-за стремления внутри страны сохранить климат и снизить выбросы парниковых газов, заявил РИА Новости советник президента РФ, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
"Я бы сказал, что в последние месяцы значение и интерес к климатической повестке в России значительно выросли, в том числе со стороны правительства РФ… Но я вынужден признать, что драйвером этих изменений являются внешние факторы, в первую очередь трансграничное углеродное регулирование ЕС", - сказал Эдельгериев.
Он привел в пример намерение ЕС ввести углеродный платеж, в том числе для российских компаний, в рамках новой климатической политики Евросоюза. В связи с этим в России стали активно обсуждать корректировку объемов выбросов парниковых газов от предприятий, а также пересчет поглощающей способности лесов.
"В этом и кроется принципиальная ошибка, потому что нам все-таки надо исходить из внутренних соображений, а именно адаптации инфраструктуры к меняющимся климатическим условиям, декарбонизации экономики и создания новых экономических ниш", - добавил Эдельгериев.
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