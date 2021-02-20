https://ria.ru/20210220/klimat-1598259342.html

Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата

Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата

Интерес к климатической повестке внутри России растет, но во многом из-за внешних факторов, а не из-за стремления внутри страны сохранить климат и снизить... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T03:10

2021-02-20T03:10

2021-02-20T04:11

руслан эдельгериев

россия

климат

евросоюз

москва

политика

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Интерес к климатической повестке внутри России растет, но во многом из-за внешних факторов, а не из-за стремления внутри страны сохранить климат и снизить выбросы парниковых газов, заявил РИА Новости советник президента РФ, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев.Он привел в пример намерение ЕС ввести углеродный платеж, в том числе для российских компаний, в рамках новой климатической политики Евросоюза. В связи с этим в России стали активно обсуждать корректировку объемов выбросов парниковых газов от предприятий, а также пересчет поглощающей способности лесов."В этом и кроется принципиальная ошибка, потому что нам все-таки надо исходить из внутренних соображений, а именно адаптации инфраструктуры к меняющимся климатическим условиям, декарбонизации экономики и создания новых экономических ниш", - добавил Эдельгериев.

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руслан эдельгериев, россия, климат, евросоюз, москва, политика