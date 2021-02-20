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США не собираются выдвигать условия для встречи "шестерки" с Ираном
США не собираются выдвигать условия для встречи "шестерки" с Ираном
США не выдвигают предварительных условий для встречи "шестерки" с Ираном, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T00:21
2021-02-20T08:05
вашингтон
нед прайс
совет безопасности оон
германия
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. США не выдвигают предварительных условий для встречи "шестерки" с Ираном, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.В эфире MSNBC Прайса спросили, почему США ставят предварительные условия для возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий, из которого сами же первыми и вышли. Прайс с этим не согласился."Вы говорите о предварительных условиях, но мы объявили вчера, что мы хотим в формате P5+1 - постоянных пяти членов СБ ООН плюс Германии - сесть с иранцами за стол переговоров, с нашими союзниками и партнерами подле нас на встрече, проводимой ЕС. Для этого нет предварительных условий", - сказал Прайс.
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вашингтон, нед прайс, совет безопасности оон, германия, иран, сша, в мире

США не собираются выдвигать условия для встречи "шестерки" с Ираном

00:21 20.02.2021 (обновлено: 08:05 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкГраффити перед бывшим посольством США в Тегеране
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. США не выдвигают предварительных условий для встречи "шестерки" с Ираном, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.
В эфире MSNBC Прайса спросили, почему США ставят предварительные условия для возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий, из которого сами же первыми и вышли. Прайс с этим не согласился.
"Вы говорите о предварительных условиях, но мы объявили вчера, что мы хотим в формате P5+1 - постоянных пяти членов СБ ООН плюс Германии - сесть с иранцами за стол переговоров, с нашими союзниками и партнерами подле нас на встрече, проводимой ЕС. Для этого нет предварительных условий", - сказал Прайс.
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