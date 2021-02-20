https://ria.ru/20210220/iran-1598255393.html

США не собираются выдвигать условия для встречи "шестерки" с Ираном

США не собираются выдвигать условия для встречи "шестерки" с Ираном

США не выдвигают предварительных условий для встречи "шестерки" с Ираном, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T00:21

2021-02-20T00:21

2021-02-20T08:05

вашингтон

нед прайс

совет безопасности оон

германия

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. США не выдвигают предварительных условий для встречи "шестерки" с Ираном, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.В эфире MSNBC Прайса спросили, почему США ставят предварительные условия для возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий, из которого сами же первыми и вышли. Прайс с этим не согласился."Вы говорите о предварительных условиях, но мы объявили вчера, что мы хотим в формате P5+1 - постоянных пяти членов СБ ООН плюс Германии - сесть с иранцами за стол переговоров, с нашими союзниками и партнерами подле нас на встрече, проводимой ЕС. Для этого нет предварительных условий", - сказал Прайс.

https://ria.ru/20210219/krmel-1598153492.html

вашингтон

германия

иран

сша

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вашингтон, нед прайс, совет безопасности оон, германия, иран, сша, в мире