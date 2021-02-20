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https://ria.ru/20210220/investportfel-1598311835.html
Глава Private Banking ВТБ: Инвестпортфель за 2020 год вырос на 70%
Глава Private Banking ВТБ: Инвестпортфель за 2020 год вырос на 70%
О том, как развивается сегмент Private Banking в России в период пандемии коронавируса, о новых моделях продаж, и куда сегодня предпочитают вкладывать средства... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:34
2021-02-20T13:04
экономика
интервью
втб
новости компаний - экономика
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О том, как развивается сегмент Private Banking в России в период пандемии коронавируса, о новых моделях продаж, и куда сегодня предпочитают вкладывать средства инвесторы рассказал в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель департамента Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.— Итоги года: какие основные изменения произошли в Private Banking ВТБ во время пандемии?— Одним из основных драйверов роста средств под управлением ВТБ Private Banking стали инвестиционные продукты. Активному предложению актуальных инвестиционных стратегий в 2020 году способствовали регулярные онлайн-конференции с участием экспертов ВТБ Капитал Инвестиции и наша новая модель продаж. Дополнительным фактором интереса VIP клиентов к фондовому рынку стало снижения ставок по депозитам. В итоге инвестиционный портфель Private Banking ВТБ за 2020 год вырос на 70% и сейчас превышает 1,2 трлн рублей. Еще одним достижением стало увеличение клиентской базы – мы перешагнули порог в 25 000 человек – за счет рекомендаций действующих клиентов, синергии с корпоративным блоком, консолидации семейного капитала и перетока клиентов из более мелких банков.— Какие активы для инвестиций или спекуляций сейчас интересуют клиентов? Какие тенденции вы видите: в чем состоятельные клиенты предпочитают держать деньги?— Если 2020 год был годом акций роста, то в этом году фокус нашего внимания смещается больше в сторону акций циклических отраслей - они чаще представлены акциями стоимости. Здесь можно выделить: нефтегазовый сектор (нефть исторически сильнее всего реагирует на цикличный рост сырья; а газ - выигрывает от тренда на "зелёную энергетику"), металлы и добычу (в текущих ценах отдельных компаний ещё не отражено в полной мере ралли в ценах на сталь). Наконец, транспортный сектор (по мере снятия ограничений рост пассажирских и грузоперевозок).В классе fixed income в первую очередь мы видим возможности в сегменте бондов emerging markets. В текущих условиях узких спредов интересными выглядят первичные размещения бондов, которые предполагают премии в ставках купона к рынку. Собственно говоря, новые валютные бессрочные субординированные облигации ВТБ в долларах и евро тому подтверждение. Бумаги имеют повышенную относительно бенчмарков ставку купона 5% в долларах и 3,75% в евро, и поэтому мы наблюдаем высокий интерес состоятельных клиентов с первых дней выпуска. За неполные две недели с начала размещения их продажи превысили 30 миллиардов рублей. Порядка 97% проданных облигаций сосредоточены в руках инвесторов-физических лиц, при этом около 24 миллиардов рублей приходятся на клиентов Private Banking ВТБ.— Расскажите подробнее об этом инструменте. Как вообще можно защитить себя от валютных рисков на рынке сейчас?— Продажи новых субординированных облигаций ВТБ среди квалифицированных инвесторов стартовали на Московской бирже 8 февраля 2021 года.К приобретению предлагалось сразу четыре выпуска бумаг с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро, и купонным периодом 182 дня. Флоутеры мы выпустили с плавающей ставкой: SOFR + 4,5% годовых по доллару. И EURIBOR + 4,15% годовых по евро. Это позволит увеличить доходность клиента в случае изменения ситуации и роста базовых ставок. Размещение продлится до 24 марта. Но это абсолютно ликвидный продукт, и далее будет доступен на Московской бирже на вторичном рынке.— Сейчас много обсуждается рынок адвайзери на фоне событий в США, где форумы частных инвесторов стали самостоятельной силой, обыгрывающей крупные фонды. Советчиков на рынке с каждым днем действительно все больше, кого все-таки слушаться, чьим советам следовать?— Согласен, что в эпоху экономической нестабильности и ожидания перемен появляется большое количество псевдоэкспертов, готовых предсказать любое будущее от апокалипсиса до всеобщего благоденствия. Полагаться стоит только на проверенных профессионалов, признанных авторитетным сообществом и имеющих очевидный результат своей деятельности. На данный момент наш портфель превышает 2,7 триллиона рублей. Но важна не только абсолютная цифра, но и динамика роста – за последние 3 года объем средств под управлением увеличился более чем в 2 раза. А это показатель профессионализма управления крупным частным капиталом и доверия наших клиентов, которые делегируют нам все более серьезные задачи. Именно за профессиональную экспертизу за качество обслуживания Forbes признал нас первыми на рынке private banking, а SPEAR’S – легендарной командой. Наш Family Office регулярно подтверждает лидирующую позицию, по мнению Московского форума семейных офисов. Как правило, к нам приходят по рекомендации от действующих клиентов или с вопросом, который не смогли решить в другом банке, и постепенно переходят к более комплексному обслуживанию. Первое, что мы предлагаем клиенту – это услугу "инвестиционный check-up", которая позволяет проанализировать портфель клиента вне зависимости от места размещения активов и дать рекомендации по оптимизации их структуры. И далее многие VIP-клиенты выбирают нашу услугу "advisory", зарекомендовавшую себя в прошлом году уверенным ростом портфеля более чем на 220%. Она позволяет нашим клиентам принимать решение по инвестированию, опираясь на экспертизу ВТБ, быть в курсе всех предложений и стратегий, своевременно корректировать свой портфель и оставаться вовлеченным в процесс на каждом этапе.— Увидели ли Вы разницу в поведении VIP-клиентов до пандемии и после по приобретению и обслуживанию зарубежной недвижимости и финансовых активов?— Сейчас, как и ранее, у нас есть доступ к международным финансовым площадкам и инструменты решения вопросов в иностранных юрисдикциях. Благодаря дочерним структурам, представительствам и партнерам группы ВТБ мы имеем возможность предлагать VIP-клиентам продуктовую линейку западных банков, а также совершать сложные сделки с участием зарубежных активов, оказывать юридическое и налоговое сопровождение.
https://ria.ru/20201215/premiya-1589314597.html
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экономика, интервью, втб, новости компаний - экономика

Глава Private Banking ВТБ: Инвестпортфель за 2020 год вырос на 70%

12:34 20.02.2021 (обновлено: 13:04 20.02.2021)
 
© Фото : ВТБРуководитель департамента Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер
Руководитель департамента Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : ВТБ
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О том, как развивается сегмент Private Banking в России в период пандемии коронавируса, о новых моделях продаж, и куда сегодня предпочитают вкладывать средства инвесторы рассказал в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель департамента Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
— Итоги года: какие основные изменения произошли в Private Banking ВТБ во время пандемии?
— Одним из основных драйверов роста средств под управлением ВТБ Private Banking стали инвестиционные продукты. Активному предложению актуальных инвестиционных стратегий в 2020 году способствовали регулярные онлайн-конференции с участием экспертов ВТБ Капитал Инвестиции и наша новая модель продаж. Дополнительным фактором интереса VIP клиентов к фондовому рынку стало снижения ставок по депозитам. В итоге инвестиционный портфель Private Banking ВТБ за 2020 год вырос на 70% и сейчас превышает 1,2 трлн рублей. Еще одним достижением стало увеличение клиентской базы – мы перешагнули порог в 25 000 человек – за счет рекомендаций действующих клиентов, синергии с корпоративным блоком, консолидации семейного капитала и перетока клиентов из более мелких банков.
— Какие активы для инвестиций или спекуляций сейчас интересуют клиентов? Какие тенденции вы видите: в чем состоятельные клиенты предпочитают держать деньги?
Старший вице-президент, руководитель направления Private Banking банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 13:25
Private Banking ВТБ получил премию SPEAR’S как "Легендарная команда"
— Если 2020 год был годом акций роста, то в этом году фокус нашего внимания смещается больше в сторону акций циклических отраслей - они чаще представлены акциями стоимости. Здесь можно выделить: нефтегазовый сектор (нефть исторически сильнее всего реагирует на цикличный рост сырья; а газ - выигрывает от тренда на "зелёную энергетику"), металлы и добычу (в текущих ценах отдельных компаний ещё не отражено в полной мере ралли в ценах на сталь). Наконец, транспортный сектор (по мере снятия ограничений рост пассажирских и грузоперевозок).
В классе fixed income в первую очередь мы видим возможности в сегменте бондов emerging markets. В текущих условиях узких спредов интересными выглядят первичные размещения бондов, которые предполагают премии в ставках купона к рынку. Собственно говоря, новые валютные бессрочные субординированные облигации ВТБ в долларах и евро тому подтверждение. Бумаги имеют повышенную относительно бенчмарков ставку купона 5% в долларах и 3,75% в евро, и поэтому мы наблюдаем высокий интерес состоятельных клиентов с первых дней выпуска. За неполные две недели с начала размещения их продажи превысили 30 миллиардов рублей. Порядка 97% проданных облигаций сосредоточены в руках инвесторов-физических лиц, при этом около 24 миллиардов рублей приходятся на клиентов Private Banking ВТБ.
— Расскажите подробнее об этом инструменте. Как вообще можно защитить себя от валютных рисков на рынке сейчас?
— Продажи новых субординированных облигаций ВТБ среди квалифицированных инвесторов стартовали на Московской бирже 8 февраля 2021 года.
К приобретению предлагалось сразу четыре выпуска бумаг с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро, и купонным периодом 182 дня. Флоутеры мы выпустили с плавающей ставкой: SOFR + 4,5% годовых по доллару. И EURIBOR + 4,15% годовых по евро. Это позволит увеличить доходность клиента в случае изменения ситуации и роста базовых ставок. Размещение продлится до 24 марта. Но это абсолютно ликвидный продукт, и далее будет доступен на Московской бирже на вторичном рынке.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа 2020, 19:44
Портфель инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ вырос на 38%
— Сейчас много обсуждается рынок адвайзери на фоне событий в США, где форумы частных инвесторов стали самостоятельной силой, обыгрывающей крупные фонды. Советчиков на рынке с каждым днем действительно все больше, кого все-таки слушаться, чьим советам следовать?
— Согласен, что в эпоху экономической нестабильности и ожидания перемен появляется большое количество псевдоэкспертов, готовых предсказать любое будущее от апокалипсиса до всеобщего благоденствия. Полагаться стоит только на проверенных профессионалов, признанных авторитетным сообществом и имеющих очевидный результат своей деятельности. На данный момент наш портфель превышает 2,7 триллиона рублей. Но важна не только абсолютная цифра, но и динамика роста – за последние 3 года объем средств под управлением увеличился более чем в 2 раза. А это показатель профессионализма управления крупным частным капиталом и доверия наших клиентов, которые делегируют нам все более серьезные задачи. Именно за профессиональную экспертизу за качество обслуживания Forbes признал нас первыми на рынке private banking, а SPEAR’S – легендарной командой. Наш Family Office регулярно подтверждает лидирующую позицию, по мнению Московского форума семейных офисов. Как правило, к нам приходят по рекомендации от действующих клиентов или с вопросом, который не смогли решить в другом банке, и постепенно переходят к более комплексному обслуживанию. Первое, что мы предлагаем клиенту – это услугу "инвестиционный check-up", которая позволяет проанализировать портфель клиента вне зависимости от места размещения активов и дать рекомендации по оптимизации их структуры. И далее многие VIP-клиенты выбирают нашу услугу "advisory", зарекомендовавшую себя в прошлом году уверенным ростом портфеля более чем на 220%. Она позволяет нашим клиентам принимать решение по инвестированию, опираясь на экспертизу ВТБ, быть в курсе всех предложений и стратегий, своевременно корректировать свой портфель и оставаться вовлеченным в процесс на каждом этапе.
Стенд банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2020
3 июля 2020, 14:24
ВТБ Private Banking начал серию вебинаров по налогам и защите активов
— Увидели ли Вы разницу в поведении VIP-клиентов до пандемии и после по приобретению и обслуживанию зарубежной недвижимости и финансовых активов?
— Сейчас, как и ранее, у нас есть доступ к международным финансовым площадкам и инструменты решения вопросов в иностранных юрисдикциях. Благодаря дочерним структурам, представительствам и партнерам группы ВТБ мы имеем возможность предлагать VIP-клиентам продуктовую линейку западных банков, а также совершать сложные сделки с участием зарубежных активов, оказывать юридическое и налоговое сопровождение.
 
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