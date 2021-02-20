https://ria.ru/20210220/immunitet-1598355337.html

В "Векторе" оценили сроки иммунитета после вакцинации "ЭпиВакКороной"

В "Векторе" оценили сроки иммунитета после вакцинации "ЭпиВакКороной"

Иммунитет после вакцинации "ЭпиВакКороной" будет действовать на протяжении года, сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:18

2021-02-20T15:18

2021-02-20T15:43

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Иммунитет после вакцинации "ЭпиВакКороной" будет действовать на протяжении года, сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов."Мы рассчитываем, что иммунитет, который обеспечивается после иммунизации вакциной "ЭпиВакКорона" будет действовать на протяжении 12 месяцев. Мы планируем отслеживать это путем изучения поствакцинального иммунитета в определенные промежутки времени. В первую очередь в рамках клинических исследований, в частности, в рамках клинических исследований первой и второй фазы, которая проводилась у нас на ста добровольцах", - сказал Максютов в эфире телеканала "Россия 24".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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