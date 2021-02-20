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Глава Роспотребнадзора рассказала о новом вирусе гриппа птиц H5N8
Глава Роспотребнадзора рассказала о новом вирусе гриппа птиц H5N8
Новый вирус гриппа птиц A (H5N8) может передаваться от птиц к человеку, но не передается от человека к человеку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:21
2021-02-20T14:21
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новый вирус гриппа птиц A (H5N8) может передаваться от птиц к человеку, но не передается от человека к человеку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока мы видим, что новый возбудитель, а он уже теперь новый, гриппа птиц А (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку, он преодолел межвидовой барьер, но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается", - заявила Попова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что насколько быстро последующие мутации позволяет вирус начать предаваться от человека к человеку, покажет время.
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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Глава Роспотребнадзора рассказала о новом вирусе гриппа птиц H5N8

14:21 20.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкВакцинация птиц
Вакцинация птиц - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новый вирус гриппа птиц A (H5N8) может передаваться от птиц к человеку, но не передается от человека к человеку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Пока мы видим, что новый возбудитель, а он уже теперь новый, гриппа птиц А (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку, он преодолел межвидовой барьер, но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается", - заявила Попова в эфире канала "Россия 24".
Она отметила, что насколько быстро последующие мутации позволяет вирус начать предаваться от человека к человеку, покажет время.
Орнитолог Игорь Карякин - РИА Новости, 1920, 02.04.2020
2 апреля 2020, 12:00Распространение коронавируса
Игорь Карякин: вспышка птичьего гриппа на фоне COVID-19 маловероятна
 
РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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