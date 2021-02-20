https://ria.ru/20210220/gripp-1598339569.html
Глава Роспотребнадзора рассказала о новом вирусе гриппа птиц H5N8
Глава Роспотребнадзора рассказала о новом вирусе гриппа птиц H5N8
Новый вирус гриппа птиц A (H5N8) может передаваться от птиц к человеку, но не передается от человека к человеку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:21
2021-02-20T14:21
2021-02-20T14:21
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новый вирус гриппа птиц A (H5N8) может передаваться от птиц к человеку, но не передается от человека к человеку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока мы видим, что новый возбудитель, а он уже теперь новый, гриппа птиц А (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку, он преодолел межвидовой барьер, но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается", - заявила Попова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что насколько быстро последующие мутации позволяет вирус начать предаваться от человека к человеку, покажет время.
https://ria.ru/20200402/1569482081.html
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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)