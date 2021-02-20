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"Путин переживет": французы высмеяли отказ Байдена приглашать Россию в G7
"Путин переживет": французы высмеяли отказ Байдена приглашать Россию в G7
Читатели Le Figaro возмутились отказом президента США Джозефа Байдена пригласить Россию для участия в "Большой семерке" (G7). РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T19:38
2021-02-20T20:41
россия
g7
большая двадцатка
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели Le Figaro возмутились отказом президента США Джозефа Байдена пригласить Россию для участия в "Большой семерке" (G7).Ранее американский лидер обвинил Россию в нападках на демократию, а президента Владимира Путина — в попытках подорвать партнерство США с Европой. Позднее в Белом доме заявили, что Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, не будет приглашать Россию в G7. При этом пресс-секретарь американского президента Джен Псаки добавила, что Москву могут позвать в организацию совместно с партнерами США по G7.Французские читатели раскритиковали единоличное решение Байдена. Так, пользователь DANIEL LUCZAK увидел в заявлении Белого дома унижение остальных участников G7."По какому праву только американцы навязывают такое решение?" — спросил он."Было бы хорошо, если бы Москва ослабила европейский проект США", — прокомментировал статью DENIS TAILLANDIER 1."Русофобия американцев одержима и опасна. Им во чтобы то не стало необходим враг, чтобы оправдать огромные бюджеты Пентагона", — констатировал archimède33.Пользователь figoui, в свою очередь, назвал главной целью Вашингтона сохранение господства. В качестве противовеса Штатам, по его мнению, должны выступить Россия и Китай, Европе же следует оставаться в тени США."США делают все, чтобы избежать появления конкурентов в общем и, в частности, западного конкурента, которым могла бы стать Центральная Европа, организованная вокруг тандема Германия — Россия", — продолжил комментатор.По его мнению, США будут "ублажать" Германию, чтобы оттеснить Россию, и не станут считаться с мнением остальных европейцев."Я думаю, Путин это переживет… G7 имеет значение только для тех, кто в ней участвует. Но имеет ли смысл это объединение сегодня?" — задался вопросом Reg6994.Он выразил мнение, что США, Японию и страны Западной Европы связывает только решение по иранской проблеме."С точки зрения экологических действий насколько эффективной может быть работа группы, в которую не входят Россия, Китай, Пакистан и Бразилия?" — добавил пользователь. Читатель Edmond допустил, что Байден в силу возраста забыл о словах Путина, что России не интересно участие в G7, когда есть формат G20."Итак, господин Байден, не делайте резких заявлений, это не делает вас серьезным политиком", — добавил пользователь.С Edmond согласился DARIUS47. Он отметил важность для Москвы G20, а также Шанхайской организации сотрудничества.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, g7, большая двадцатка, джо байден, владимир путин, сша, в мире

"Путин переживет": французы высмеяли отказ Байдена приглашать Россию в G7

19:38 20.02.2021 (обновлено: 20:41 20.02.2021)
 
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© AP Photo / Andrew Medichini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели Le Figaro возмутились отказом президента США Джозефа Байдена пригласить Россию для участия в "Большой семерке" (G7).
Ранее американский лидер обвинил Россию в нападках на демократию, а президента Владимира Путина — в попытках подорвать партнерство США с Европой. Позднее в Белом доме заявили, что Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, не будет приглашать Россию в G7. При этом пресс-секретарь американского президента Джен Псаки добавила, что Москву могут позвать в организацию совместно с партнерами США по G7.
Французские читатели раскритиковали единоличное решение Байдена. Так, пользователь DANIEL LUCZAK увидел в заявлении Белого дома унижение остальных участников G7.
"По какому праву только американцы навязывают такое решение?" — спросил он.
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"Было бы хорошо, если бы Москва ослабила европейский проект США", — прокомментировал статью DENIS TAILLANDIER 1.
"Русофобия американцев одержима и опасна. Им во чтобы то не стало необходим враг, чтобы оправдать огромные бюджеты Пентагона", — констатировал archimède33.
Пользователь figoui, в свою очередь, назвал главной целью Вашингтона сохранение господства. В качестве противовеса Штатам, по его мнению, должны выступить Россия и Китай, Европе же следует оставаться в тени США.
"США делают все, чтобы избежать появления конкурентов в общем и, в частности, западного конкурента, которым могла бы стать Центральная Европа, организованная вокруг тандема Германия — Россия", — продолжил комментатор.
По его мнению, США будут "ублажать" Германию, чтобы оттеснить Россию, и не станут считаться с мнением остальных европейцев.
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"Я думаю, Путин это переживет… G7 имеет значение только для тех, кто в ней участвует. Но имеет ли смысл это объединение сегодня?" — задался вопросом Reg6994.
Он выразил мнение, что США, Японию и страны Западной Европы связывает только решение по иранской проблеме.
"С точки зрения экологических действий насколько эффективной может быть работа группы, в которую не входят Россия, Китай, Пакистан и Бразилия?" — добавил пользователь.
Читатель Edmond допустил, что Байден в силу возраста забыл о словах Путина, что России не интересно участие в G7, когда есть формат G20.
"Итак, господин Байден, не делайте резких заявлений, это не делает вас серьезным политиком", — добавил пользователь.
С Edmond согласился DARIUS47. Он отметил важность для Москвы G20, а также Шанхайской организации сотрудничества.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 10:04
Россия не хочет возвращения в G7, заявил Медведев
 
РоссияG7Большая двадцаткаДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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