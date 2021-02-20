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СК завел дело из-за размещения фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк"
СК завел дело из-за размещения фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк"
СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Тамбова, который разместил на сайте "Бессмертного полка" фото Гитлера, сообщает в субботу... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:07
2021-02-20T11:07
бессмертный полк
следственный комитет россии (ск рф)
тамбов
адольф гитлер
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ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Тамбова, который разместил на сайте "Бессмертного полка" фото Гитлера, сообщает в субботу региональное управление СК РФ."Следственными органами возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, подозревается 29-летний местный житель города Тамбова", - говорится в сообщении.Санкция данной статьи подразумевает до 3 лет лишения свободы."По данным следствия, мужчина 4 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте "ВКонтакте" в сети интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России", - говорится в сообщении.Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Проведен обыск по месту жительства подозреваемого, изъята компьютерная техника, средства связи.
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бессмертный полк, следственный комитет россии (ск рф), тамбов, адольф гитлер, происшествия

СК завел дело из-за размещения фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк"

11:07 20.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЖитель Москвы заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Тамбова, который разместил на сайте "Бессмертного полка" фото Гитлера, сообщает в субботу региональное управление СК РФ.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, подозревается 29-летний местный житель города Тамбова", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи подразумевает до 3 лет лишения свободы.
"По данным следствия, мужчина 4 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте "ВКонтакте" в сети интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России", - говорится в сообщении.
Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Проведен обыск по месту жительства подозреваемого, изъята компьютерная техника, средства связи.
Мухаммед Эль-Айюби - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Бессмертный полкСледственный комитет России (СК РФ)ТамбовАдольф ГитлерПроисшествия
 
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