https://ria.ru/20210220/foto-1598291533.html

СК завел дело из-за размещения фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк"

СК завел дело из-за размещения фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк"

СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Тамбова, который разместил на сайте "Бессмертного полка" фото Гитлера, сообщает в субботу... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:07

2021-02-20T11:07

2021-02-20T11:07

бессмертный полк

следственный комитет россии (ск рф)

тамбов

адольф гитлер

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Тамбова, который разместил на сайте "Бессмертного полка" фото Гитлера, сообщает в субботу региональное управление СК РФ."Следственными органами возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, подозревается 29-летний местный житель города Тамбова", - говорится в сообщении.Санкция данной статьи подразумевает до 3 лет лишения свободы."По данным следствия, мужчина 4 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте "ВКонтакте" в сети интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России", - говорится в сообщении.Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Проведен обыск по месту жительства подозреваемого, изъята компьютерная техника, средства связи.

https://ria.ru/20201202/srok-1587356179.html

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бессмертный полк, следственный комитет россии (ск рф), тамбов, адольф гитлер, происшествия