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Президент Эстонии выступила за ратификацию договора о границе с Россией
Президент Эстонии выступила за ратификацию договора о границе с Россией
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила за ратификацию пограничного договора с Россией. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T22:28
2021-02-20T22:44
россия
керсти кальюлайд
сергей лавров
урмас паэт
москва
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 фев — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила за ратификацию пограничного договора с Россией.Ранее эстонский министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс сказала, что республика могла бы сделать первый шаг и заявить о своей готовности ратифицировать эстонско-российский пограничный договор.По словам президента Эстонии, она одобрила позицию правительства республики по ратификации пограничного договора. "Я одна из тех, кто всегда думал, что важно заключить пограничный договор, но и другая сторона должна быть к этому готова", — сказала Кальюлайд изданию Postimees.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии, и подпись под договором была отозвана.Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавили положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
https://radiosputnik.ria.ru/20210219/estoniya-1598222756.html
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россия, керсти кальюлайд, сергей лавров, урмас паэт, москва, эстония

Президент Эстонии выступила за ратификацию договора о границе с Россией

22:28 20.02.2021 (обновлено: 22:44 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Эстонии К. Кальюлайд
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Эстонии К. Кальюлайд - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 фев — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила за ратификацию пограничного договора с Россией.
Ранее эстонский министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс сказала, что республика могла бы сделать первый шаг и заявить о своей готовности ратифицировать эстонско-российский пограничный договор.
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По словам президента Эстонии, она одобрила позицию правительства республики по ратификации пограничного договора.
"Я одна из тех, кто всегда думал, что важно заключить пограничный договор, но и другая сторона должна быть к этому готова", — сказала Кальюлайд изданию Postimees.
Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии, и подпись под договором была отозвана.
Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавили положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
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