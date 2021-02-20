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Противники Пашиняна начали шествие по центральным улицам Еревана
Противники Пашиняна начали шествие по центральным улицам Еревана
Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали шествие по центральным улицам Еревана по четырем... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:39
2021-02-20T17:39
2021-02-20T17:39
никол пашинян
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали шествие по центральным улицам Еревана по четырем направлениям, передает корреспондент РИА Новости.Шествие началось после митинга на площади Свободы в Ереване, организованного "Движением спасения родины", объединяющим около 20 политических сил, добивающихся ухода главы правительства. В акции участвуют оппозиционные политические и общественные деятели, бывшие депутаты и экс-министры, представители Армянской апостольской церкви.Манукян заявил о необходимости лишить Пашиняна поддержки населения, силовиков и провластных депутатов.Оппозиционеры перекрыли центральные улицы города.В стране регулярно проходят оппозиционные акции с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/pashinyan-1590224590.html
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Требующие отставки Пашиняна митингуют под снегом с дождем
В Ереване митинг с требованием отставки Пашиняна. Несмотря на снег с дождем, толпы жителей столицы Армении вышли на улицы с флагами.
2021-02-20T17:39
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