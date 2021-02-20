Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210220/erevan-1598388031.html
Противники Пашиняна начали шествие по центральным улицам Еревана
Противники Пашиняна начали шествие по центральным улицам Еревана
Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали шествие по центральным улицам Еревана по четырем... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:39
2021-02-20T17:39
никол пашинян
ереван
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598348451_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_1480f9162a612b427aa3e80127f79329.jpg
ЕРЕВАН, РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали шествие по центральным улицам Еревана по четырем направлениям, передает корреспондент РИА Новости.Шествие началось после митинга на площади Свободы в Ереване, организованного "Движением спасения родины", объединяющим около 20 политических сил, добивающихся ухода главы правительства. В акции участвуют оппозиционные политические и общественные деятели, бывшие депутаты и экс-министры, представители Армянской апостольской церкви.Манукян заявил о необходимости лишить Пашиняна поддержки населения, силовиков и провластных депутатов.Оппозиционеры перекрыли центральные улицы города.В стране регулярно проходят оппозиционные акции с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/pashinyan-1590224590.html
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Требующие отставки Пашиняна митингуют под снегом с дождем
В Ереване митинг с требованием отставки Пашиняна. Несмотря на снег с дождем, толпы жителей столицы Армении вышли на улицы с флагами.
2021-02-20T17:39
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598348451_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_590db3027a67a5ae0b6f9798d5a60307.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, ереван, в мире

Противники Пашиняна начали шествие по центральным улицам Еревана

17:39 20.02.2021
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали шествие по центральным улицам Еревана по четырем направлениям, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие началось после митинга на площади Свободы в Ереване, организованного "Движением спасения родины", объединяющим около 20 политических сил, добивающихся ухода главы правительства. В акции участвуют оппозиционные политические и общественные деятели, бывшие депутаты и экс-министры, представители Армянской апостольской церкви.
Манукян заявил о необходимости лишить Пашиняна поддержки населения, силовиков и провластных депутатов.
Оппозиционеры перекрыли центральные улицы города.
В стране регулярно проходят оппозиционные акции с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.
Никол Пашинян во время визита в село Сарнакунк Сюникской области Армении. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 14:28
"Возвращаюсь в Ереван". Пашинян прервал поездку из-за протестующих
 
Никол ПашинянЕреванВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
04:41Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
04:35Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
04:16Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
03:37За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
03:19Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
03:15Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет потепление
03:13Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
03:11Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
03:08В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
03:05"Калашников" рассказал об испытаниях снарядов "Краснополь-М2"
02:46Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
02:41Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
02:40Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
02:17При стрельбе рядом с оружейным магазином в США погибли несколько человек
02:17Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод
02:15В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
02:13Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни
02:08Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
01:54Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"
Лента новостейМолния