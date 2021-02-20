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Распространение коронавируса
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"ЭпиВакКорона" станет доступна россиянам старше 60 до конца февраля
"ЭпиВакКорона" станет доступна россиянам старше 60 до конца февраля
Глава центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов уверен, что вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" станет доступна россиянам старше 60 лет до конца... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:32
2021-02-20T15:41
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
ринат максютов
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов уверен, что вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" станет доступна россиянам старше 60 лет до конца февраля."В ближайшее время планируется внесение изменений в инструкцию по её (вакцины - ред.) применению, и я уверен, что уже до конца февраля добровольцам и жителям Российской Федерации старше 60 лет будет доступна в рамках гражданского оборота", - заявил он в эфире канала "Россия 24".
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

"ЭпиВакКорона" станет доступна россиянам старше 60 до конца февраля

15:32 20.02.2021 (обновлено: 15:41 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует вакцину "ЭпиВакКорона"
Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов уверен, что вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" станет доступна россиянам старше 60 лет до конца февраля.
"В ближайшее время планируется внесение изменений в инструкцию по её (вакцины - ред.) применению, и я уверен, что уже до конца февраля добровольцам и жителям Российской Федерации старше 60 лет будет доступна в рамках гражданского оборота", - заявил он в эфире канала "Россия 24".
 
Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Ринат МаксютовРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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