https://ria.ru/20210220/elbrus-1598362497.html
На Эльбрусе открылись для катания горнолыжные трассы
На Эльбрусе открылись для катания горнолыжные трассы
Все канатные дороги и горнолыжные трассы, за исключением одной, работают, сообщает АО "Курорт "Эльбрус". РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T16:31
2021-02-20T16:31
2021-02-20T16:31
куда можно лететь
куда поехать в выходные
погода
туристы
туризм
туризм
эльбрус
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152795/34/1527953409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a12de4102c1e550d3ca4f92373a0ea4f.jpg
НАЛЬЧИК, 20 фев — РИА Новости. Все канатные дороги и горнолыжные трассы, за исключением одной, работают, сообщает АО "Курорт "Эльбрус".Ранее сообщалось, что в середине января из-за высокой лавиноопасности и плохих погодных условий были закрыты все зоны катания. Они возобновили работу в обычном режиме 21 января. В конце прошлого месяца курорт также из-за плохой погоды не функционировал в течение суток. С воскресенья по той же причине трассы и канатные дороги не принимали туристов. "Сейчас на Эльбрусе работают все канатные дороги. Открыты трассы от "Гара-Баши" до "Азау", только ЕР-27 "Гара-Баши" — "Мир" временно закрыта. Погода солнечная, видимость отличная", — говорится в сообщении.В то же время в горах сохраняется высокая лавинная опасность, в связи с чем администрация курорта просит отдыхающих не выезжать за пределы маркированных трасс.
https://ria.ru/20210219/omsk-1597718083.html
эльбрус
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152795/34/1527953409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33d9b73095f8861c7a54945e1134d254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, куда поехать в выходные, погода, туристы, туризм, эльбрус, новости - туризм
НАЛЬЧИК, 20 фев — РИА Новости. Все канатные дороги и горнолыжные трассы, за исключением одной, работают, сообщает АО "Курорт "Эльбрус".
Ранее сообщалось, что в середине января из-за высокой лавиноопасности и плохих погодных условий были закрыты все зоны катания. Они возобновили работу в обычном режиме 21 января. В конце прошлого месяца курорт
также из-за плохой погоды не функционировал в течение суток.
С воскресенья по той же причине трассы и канатные дороги не принимали туристов.
"Сейчас на Эльбрусе работают все канатные дороги. Открыты трассы от "Гара-Баши" до "Азау", только ЕР-27 "Гара-Баши" — "Мир" временно закрыта. Погода солнечная, видимость отличная", — говорится в сообщении.
В то же время в горах сохраняется высокая лавинная опасность, в связи с чем администрация курорта просит отдыхающих не выезжать за пределы маркированных трасс.