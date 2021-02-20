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На Эльбрусе открылись для катания горнолыжные трассы
На Эльбрусе открылись для катания горнолыжные трассы
Все канатные дороги и горнолыжные трассы, за исключением одной, работают, сообщает АО "Курорт "Эльбрус". РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T16:31
2021-02-20T16:31
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НАЛЬЧИК, 20 фев — РИА Новости. Все канатные дороги и горнолыжные трассы, за исключением одной, работают, сообщает АО "Курорт "Эльбрус".Ранее сообщалось, что в середине января из-за высокой лавиноопасности и плохих погодных условий были закрыты все зоны катания. Они возобновили работу в обычном режиме 21 января. В конце прошлого месяца курорт также из-за плохой погоды не функционировал в течение суток. С воскресенья по той же причине трассы и канатные дороги не принимали туристов. "Сейчас на Эльбрусе работают все канатные дороги. Открыты трассы от "Гара-Баши" до "Азау", только ЕР-27 "Гара-Баши" — "Мир" временно закрыта. Погода солнечная, видимость отличная", — говорится в сообщении.В то же время в горах сохраняется высокая лавинная опасность, в связи с чем администрация курорта просит отдыхающих не выезжать за пределы маркированных трасс.
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куда можно лететь, куда поехать в выходные, погода, туристы, туризм, эльбрус, новости - туризм

На Эльбрусе открылись для катания горнолыжные трассы

16:31 20.02.2021
 
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВсесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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НАЛЬЧИК, 20 фев — РИА Новости. Все канатные дороги и горнолыжные трассы, за исключением одной, работают, сообщает АО "Курорт "Эльбрус".
Ранее сообщалось, что в середине января из-за высокой лавиноопасности и плохих погодных условий были закрыты все зоны катания. Они возобновили работу в обычном режиме 21 января. В конце прошлого месяца курорт также из-за плохой погоды не функционировал в течение суток.
С воскресенья по той же причине трассы и канатные дороги не принимали туристов.
"Сейчас на Эльбрусе работают все канатные дороги. Открыты трассы от "Гара-Баши" до "Азау", только ЕР-27 "Гара-Баши" — "Мир" временно закрыта. Погода солнечная, видимость отличная", — говорится в сообщении.
В то же время в горах сохраняется высокая лавинная опасность, в связи с чем администрация курорта просит отдыхающих не выезжать за пределы маркированных трасс.
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