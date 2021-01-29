https://ria.ru/20210129/elbrus-1595091428.html
Курорт "Эльбрус" закрылся из-за плохой погоды
Курорт "Эльбрус" закрылся из-за плохой погоды
Горнолыжные трассы и канатные дороги на Эльбрусе в пятницу не работают из-за плохой погоды, сообщает АО "Курорт "Эльбрус". РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:56
2021-01-29T11:56
2021-01-29T11:56
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НАЛЬЧИК, 29 янв – РИА Новости. Горнолыжные трассы и канатные дороги на Эльбрусе в пятницу не работают из-за плохой погоды, сообщает АО "Курорт "Эльбрус".Ранее сообщалось, что в середине января из-за высокой лавиноопасности и плохих погодных условий на Эльбрусе были закрыты все горнолыжные трассы. Курорт возобновил работу в обычном режиме 21 января."29 января трассы и канатные дороги на Эльбрусе закрыты по погодным условиям. На горе отсутствует видимость, продолжается снегопад. Катание в таких условиях является опасным", — говорится в сообщении.Отмечается, что работает только учебный склон у поляны Азау.
https://ria.ru/20201221/kurorty-1589896388.html
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НАЛЬЧИК, 29 янв – РИА Новости. Горнолыжные трассы и канатные дороги на Эльбрусе в пятницу не работают из-за плохой погоды, сообщает АО "Курорт "Эльбрус".
Ранее сообщалось, что в середине января из-за высокой лавиноопасности и плохих погодных условий на Эльбрусе были закрыты все горнолыжные трассы. Курорт возобновил работу в обычном режиме 21 января.
"29 января трассы и канатные дороги на Эльбрусе закрыты по погодным условиям. На горе отсутствует видимость, продолжается снегопад. Катание в таких условиях является опасным", — говорится в сообщении.
Отмечается, что работает только учебный склон у поляны Азау.