Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210129/elbrus-1595091428.html
Курорт "Эльбрус" закрылся из-за плохой погоды
Курорт "Эльбрус" закрылся из-за плохой погоды
Горнолыжные трассы и канатные дороги на Эльбрусе в пятницу не работают из-за плохой погоды, сообщает АО "Курорт "Эльбрус". РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:56
2021-01-29T11:56
погода
туризм
куда поехать
куда поехать в выходные
туризм
туристы
эльбрус
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589792497_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_ac9f05000228a406ce58b4460718e513.jpg
НАЛЬЧИК, 29 янв – РИА Новости. Горнолыжные трассы и канатные дороги на Эльбрусе в пятницу не работают из-за плохой погоды, сообщает АО "Курорт "Эльбрус".Ранее сообщалось, что в середине января из-за высокой лавиноопасности и плохих погодных условий на Эльбрусе были закрыты все горнолыжные трассы. Курорт возобновил работу в обычном режиме 21 января."29 января трассы и канатные дороги на Эльбрусе закрыты по погодным условиям. На горе отсутствует видимость, продолжается снегопад. Катание в таких условиях является опасным", — говорится в сообщении.Отмечается, что работает только учебный склон у поляны Азау.
https://ria.ru/20201221/kurorty-1589896388.html
эльбрус
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589792497_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_38258686036ce18f4bf23d03918c8bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, туристы, эльбрус, новости - туризм

Курорт "Эльбрус" закрылся из-за плохой погоды

11:56 29.01.2021
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкСноубордисты на снегу в Поляне Азау, на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарской республике
Сноубордисты на снегу в Поляне Азау, на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарской республике - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 29 янв – РИА Новости. Горнолыжные трассы и канатные дороги на Эльбрусе в пятницу не работают из-за плохой погоды, сообщает АО "Курорт "Эльбрус".
Ранее сообщалось, что в середине января из-за высокой лавиноопасности и плохих погодных условий на Эльбрусе были закрыты все горнолыжные трассы. Курорт возобновил работу в обычном режиме 21 января.
"29 января трассы и канатные дороги на Эльбрусе закрыты по погодным условиям. На горе отсутствует видимость, продолжается снегопад. Катание в таких условиях является опасным", — говорится в сообщении.
Отмечается, что работает только учебный склон у поляны Азау.
Девушка на горнолыжном курорте Домбай - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 08:00Туризм
Куда поехать кататься: лучшие и необычные горнолыжные курорты России
 
ТуризмПогодакуда поехатькуда поехать в выходныеТуризмтуристыЭльбрусНовости - Туризм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
14:50Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
14:50В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
14:48Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
14:47ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
14:47В России повысят утильсбор на автомобили
14:46Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:45Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск
14:44В США два человека погибли при стрельбе у стрип-клуба
14:39Леонида Волкова объявили в розыск за призыв к детям участвовать в акциях
14:39Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей
14:39В СПЧ рассказали о провокациях пьяных молодых людей на незаконных акциях
14:36Эксперт рассказал, как пройдет летний курортный сезон в России
14:35Глава дипломатии ЕС в ходе визита в Россию обсудит Украину и Навального
14:31В СПЧ считают, что бросавшие снег в полицейских должны понести наказание
14:29В Сербии больше половины побочных эффектов от вакцин пришлось на Pfizer
14:26Прокуратура Калмыкии напомнила об ответственности за незаконные акции
14:21Для Соболь и Олега Навального попросят домашнего ареста, заявил адвокат
14:18Вахтанговский театр после ухода Ланового не будет прежним, заявил Туминас
14:13Глава дипломатии ЕС призвал расширить сотрудничество с Россией
Лента новостейМолния