https://ria.ru/20210220/ege-1598353345.html

Толстой назвал систему ЕГЭ неэффективной

Толстой назвал систему ЕГЭ неэффективной

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает неэффективной систему ЕГЭ, так как она вынуждает детей заниматься только подготовкой к тестам, что приводит к... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:10

2021-02-20T15:10

2021-02-20T15:12

петр толстой

государственный университет управления

госдума рф

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает неэффективной систему ЕГЭ, так как она вынуждает детей заниматься только подготовкой к тестам, что приводит к необходимости восполнять знания последних классов уже в вузе."Была введена система тестовая ЕГЭ, которая как бы фактически сделала необходимостью нанимать детям репетиторов в школе и при этом еще в течение двух последних лет обучения в школе их натаскивают на то, как сдавать тест, потому что уже не до школьного образования. Они попадают в институт с высокими баллами, нет вопросов. И после этого что? Они должны в институте проходить ту программу, которую они не прошли за последние год-полтора в школе. Плюс к этому отдельно тема с профилированием. Это смешно, что молодой человек, которому 13 лет, мог бы сознательно принять решение, кем он будет - врачом или инженером. Это только в головах наших реформаторов от образования могло поместиться", - сказал Толстой в ходе встречи со студентами Государственного университета управления.Поэтому, считает парламентарий, система, которая существует сейчас, неэффективная. Кроме того, по его мнению, она не дает преимуществ абитуриентам из регионов по сравнению со старой системой, так как во времена его студенчества в вузах также учились студенты из разных городов. "То, что это дает возможность людям из глубинки поступить в ведущие вузы, это, к сожалению, миф", - считает Толстой.Кроме того, Толстой выразил отрицательное отношение к объединению школ, реформе образования, к министерству образования, количеству бюджетных мест в вузах и "управленческому ражу идиотов, которые собираются объединять высшие учебные заведения ради так называемой бюджетной эффективности".

https://sn.ria.ru/20210218/aleksandr-milkus-1597945505.html

https://sn.ria.ru/20210219/nti-1598196973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр толстой, государственный университет управления, госдума рф, общество