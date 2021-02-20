https://ria.ru/20210220/efremov-1598346297.html

Ефремова этапировали из Москвы в Белгородскую область

Ефремова этапировали из Москвы в Белгородскую область

Осужденного за гибель человека в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова этапировали из московского СИЗО-5 "Водник" обратно в исправительную колонию в... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:46

2021-02-20T14:46

2021-02-20T16:05

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

россия

москва

дтп с участием михаила ефремова

онк

михаил ефремов

белгородская область

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Осужденного за гибель человека в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова этапировали из московского СИЗО-5 "Водник" обратно в исправительную колонию в Белгородской области. Об этом РИА Новости сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.Сообщения об этапировании Ефремова в московский изолятор появились в начале февраля. СМИ изначально предположили, что это может быть связано с рассмотрением кассационных жалоб на приговор, однако в региональном УФСИН заверили, что Ефремова привезли в Москву "для участия в следственных действиях".Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

https://ria.ru/20210212/oproverzhenie-1597261569.html

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), россия, москва, дтп с участием михаила ефремова, онк, михаил ефремов, белгородская область