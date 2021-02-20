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Ефремова этапировали из Москвы в Белгородскую область
Ефремова этапировали из Москвы в Белгородскую область
Осужденного за гибель человека в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова этапировали из московского СИЗО-5 "Водник" обратно в исправительную колонию в... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:46
2021-02-20T16:05
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
россия
москва
дтп с участием михаила ефремова
онк
михаил ефремов
белгородская область
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Осужденного за гибель человека в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова этапировали из московского СИЗО-5 "Водник" обратно в исправительную колонию в Белгородской области. Об этом РИА Новости сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.Сообщения об этапировании Ефремова в московский изолятор появились в начале февраля. СМИ изначально предположили, что это может быть связано с рассмотрением кассационных жалоб на приговор, однако в региональном УФСИН заверили, что Ефремова привезли в Москву "для участия в следственных действиях".Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), россия, москва, дтп с участием михаила ефремова, онк, михаил ефремов, белгородская область

Ефремова этапировали из Москвы в Белгородскую область

14:46 20.02.2021 (обновлено: 16:05 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Осужденного за гибель человека в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова этапировали из московского СИЗО-5 "Водник" обратно в исправительную колонию в Белгородской области. Об этом РИА Новости сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Сообщения об этапировании Ефремова в московский изолятор появились в начале февраля. СМИ изначально предположили, что это может быть связано с рассмотрением кассационных жалоб на приговор, однако в региональном УФСИН заверили, что Ефремова привезли в Москву "для участия в следственных действиях".
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 18:24
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о вызове жены актера на допрос
 
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)РоссияМоскваДТП с участием Михаила ЕфремоваОНКМихаил ЕфремовБелгородская область
 
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