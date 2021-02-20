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Фестиваль единоборств имени святителя Николая пройдет в Подмосковье

Фестиваль единоборств имени святителя Николая пройдет в Подмосковье

Международный фестиваль единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского" открывается в подмосковном Пушкино, в программе четырех дней... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:10

2021-02-20T12:10

2021-02-20T12:10

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Международный фестиваль единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского" открывается в подмосковном Пушкино, в программе четырех дней фестиваля - турниры по 16 направлениям, в том числе боевое самбо и карате, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.Во время фестиваля можно будет встретиться с известными спортивными мастерами, принять участие в мастер-классах, увидеть выставки, посетить круглые столы и пресс-конференции, и, главное, – посмотреть на бои: 20 февраля пройдут турниры по сумо ипара-карате, 21-го - карате WKF (олимпийское), 22 февраля - всестилевое карате, сене, годзю-рю, уэчи-рю, кикусинкай, сито-рю, а в День защитника Отечества - косики-карате, боевое самбо и карате шотокан.Всего в фестивале примут участие 2,5 тысячи человек, в том числе спортсмены с ограниченными физическими возможностями, уточняют в оргкомитете. Один из организаторов турнира, член патриаршей комиссии по спорту протоиерей Кирилл Соколов рассказывал РИА Новости, что святитель Николай был новатором: ввел дисциплину дзюдо в токийской семинарии, "поэтому он один из покровителей для многих людей, которое занимаются восточными единоборствами".Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский (Иван Касаткин) с 1860-е по 1910-е годы руководил православной миссией Русской церкви в Японии. Несмотря на то, что в 70-е годы XIX века в Японии были гонения на христиан, за полвека служения отца Николая японская православная община из скромного храма при русском консульстве превратилась в 30-тысячную паству по всей стране. В 1970 году Японская церковь получила автономию от Московского патриархата. Тогда же Николая Касаткина прославили в лике равноапостольных. По данным сайта Русской православной церкви, Японская автономная православная церковь насчитывает 150 приходов и 40 священнослужителей.Торжественное открытие Фестиваля состоится 20 февраля в 15.00 во дворце спорта "Пушкино". Также в этот день откроют памятник святому благоверному великому князю Александру Невскому, которое приурочено к 800-летию со дня рождения святого князя.Фестиваль организуют Российский союз православных единоборцев при поддержке министерства спорта РФ, правительства Московской области, Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, Общественной палаты РФ, администрации города Пушкино и посольства Японии.

https://rsport.ria.ru/20210120/sambo-1593800408.html

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