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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210220/edinoborstva-1598307107.html
Фестиваль единоборств имени святителя Николая пройдет в Подмосковье
Фестиваль единоборств имени святителя Николая пройдет в Подмосковье
Международный фестиваль единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского" открывается в подмосковном Пушкино, в программе четырех дней... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:10
2021-02-20T12:10
самбо
спорт
религия и мировоззрение
религия
россия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
александр невский
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Международный фестиваль единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского" открывается в подмосковном Пушкино, в программе четырех дней фестиваля - турниры по 16 направлениям, в том числе боевое самбо и карате, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.Во время фестиваля можно будет встретиться с известными спортивными мастерами, принять участие в мастер-классах, увидеть выставки, посетить круглые столы и пресс-конференции, и, главное, – посмотреть на бои: 20 февраля пройдут турниры по сумо ипара-карате, 21-го - карате WKF (олимпийское), 22 февраля - всестилевое карате, сене, годзю-рю, уэчи-рю, кикусинкай, сито-рю, а в День защитника Отечества - косики-карате, боевое самбо и карате шотокан.Всего в фестивале примут участие 2,5 тысячи человек, в том числе спортсмены с ограниченными физическими возможностями, уточняют в оргкомитете. Один из организаторов турнира, член патриаршей комиссии по спорту протоиерей Кирилл Соколов рассказывал РИА Новости, что святитель Николай был новатором: ввел дисциплину дзюдо в токийской семинарии, "поэтому он один из покровителей для многих людей, которое занимаются восточными единоборствами".Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский (Иван Касаткин) с 1860-е по 1910-е годы руководил православной миссией Русской церкви в Японии. Несмотря на то, что в 70-е годы XIX века в Японии были гонения на христиан, за полвека служения отца Николая японская православная община из скромного храма при русском консульстве превратилась в 30-тысячную паству по всей стране. В 1970 году Японская церковь получила автономию от Московского патриархата. Тогда же Николая Касаткина прославили в лике равноапостольных. По данным сайта Русской православной церкви, Японская автономная православная церковь насчитывает 150 приходов и 40 священнослужителей.Торжественное открытие Фестиваля состоится 20 февраля в 15.00 во дворце спорта "Пушкино". Также в этот день откроют памятник святому благоверному великому князю Александру Невскому, которое приурочено к 800-летию со дня рождения святого князя.Фестиваль организуют Российский союз православных единоборцев при поддержке министерства спорта РФ, правительства Московской области, Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, Общественной палаты РФ, администрации города Пушкино и посольства Японии.
https://rsport.ria.ru/20210120/sambo-1593800408.html
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самбо, спорт, религия, россия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, александр невский, русская православная церковь, министерство спорта рф, николай касаткин, московская область (подмосковье), япония, справки

Фестиваль единоборств имени святителя Николая пройдет в Подмосковье

12:10 20.02.2021
 
© огкомитет Фестиваля единоборств имени святителя Николая Фестиваль единоборств имени святителя Николая
Фестиваль единоборств имени святителя Николая - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© огкомитет Фестиваля единоборств имени святителя Николая
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Международный фестиваль единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского" открывается в подмосковном Пушкино, в программе четырех дней фестиваля - турниры по 16 направлениям, в том числе боевое самбо и карате, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.
Во время фестиваля можно будет встретиться с известными спортивными мастерами, принять участие в мастер-классах, увидеть выставки, посетить круглые столы и пресс-конференции, и, главное, – посмотреть на бои: 20 февраля пройдут турниры по сумо ипара-карате, 21-го - карате WKF (олимпийское), 22 февраля - всестилевое карате, сене, годзю-рю, уэчи-рю, кикусинкай, сито-рю, а в День защитника Отечества - косики-карате, боевое самбо и карате шотокан.
Всего в фестивале примут участие 2,5 тысячи человек, в том числе спортсмены с ограниченными физическими возможностями, уточняют в оргкомитете. Один из организаторов турнира, член патриаршей комиссии по спорту протоиерей Кирилл Соколов рассказывал РИА Новости, что святитель Николай был новатором: ввел дисциплину дзюдо в токийской семинарии, "поэтому он один из покровителей для многих людей, которое занимаются восточными единоборствами".
Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский (Иван Касаткин) с 1860-е по 1910-е годы руководил православной миссией Русской церкви в Японии. Несмотря на то, что в 70-е годы XIX века в Японии были гонения на христиан, за полвека служения отца Николая японская православная община из скромного храма при русском консульстве превратилась в 30-тысячную паству по всей стране. В 1970 году Японская церковь получила автономию от Московского патриархата. Тогда же Николая Касаткина прославили в лике равноапостольных. По данным сайта Русской православной церкви, Японская автономная православная церковь насчитывает 150 приходов и 40 священнослужителей.
Торжественное открытие Фестиваля состоится 20 февраля в 15.00 во дворце спорта "Пушкино". Также в этот день откроют памятник святому благоверному великому князю Александру Невскому, которое приурочено к 800-летию со дня рождения святого князя.
Фестиваль организуют Российский союз православных единоборцев при поддержке министерства спорта РФ, правительства Московской области, Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, Общественной палаты РФ, администрации города Пушкино и посольства Японии.
Борьба - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 11:30
Кубок президента РФ по самбо в Японии перенесен на июль
 
Религия и мировоззрениеСамбоСпортРелигияРоссияМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеАлександр НевскийРусская православная церковьМинистерство спорта РФНиколай КасаткинМосковская область (Подмосковье)ЯпонияСправки
 
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