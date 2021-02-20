https://ria.ru/20210220/ebola-1598266462.html

Глава офиса ВОЗ в Гвинее оценил возможность влияния Эболы на коронавирус

Глава офиса ВОЗ в Гвинее оценил возможность влияния Эболы на коронавирус

Южноафриканская мутация COVID-19 пока не выявлена в Гвинее, а геморрагическая лихорадка Эбола вряд ли приведет к новым мутациям коронавируса, заявил в интервью... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T08:08

2021-02-20T08:08

2021-02-20T08:08

распространение коронавируса

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ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Южноафриканская мутация COVID-19 пока не выявлена в Гвинее, а геморрагическая лихорадка Эбола вряд ли приведет к новым мутациям коронавируса, заявил в интервью РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Гвинее Джордж Ки-Зербо."С точки зрения мутации нет никакой связи между вирусом Эбола и вирусом. Поэтому я не думаю, что это повлияет на мутацию (COVID-19 – ред.). Южноафриканский вариант еще не найден в Гвинее. Пока нет", - сказал он.При этом, по его словам, для борьбы с Эболой возможно будет использовать те механизмы, которые уже появились в стране для противодействия COVID-19."Я не вижу, как это (мутация COVID-19 из-за Эболы – ред.) возможно, потому что это два разных вида вирусов, они не близки друг к другу. С точки зрения вмешательства, это усложняет ситуацию, но в то же время механизмы и возможности, заложенные для борьбы с COVID-19, также помогают", - сказал он.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.По его словам, в частности, можно будет использовать те же средства наблюдения, лаборатории и даже методы лечения, которые были созданы для борьбы с COVID-19. Однако при этом необходимо усилить и команды медиков и экспертов на местах.

https://ria.ru/20210219/vaktsinatsiya-1598233155.html

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