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Глава офиса ВОЗ в Гвинее оценил возможность влияния Эболы на коронавирус
Глава офиса ВОЗ в Гвинее оценил возможность влияния Эболы на коронавирус
Южноафриканская мутация COVID-19 пока не выявлена в Гвинее, а геморрагическая лихорадка Эбола вряд ли приведет к новым мутациям коронавируса, заявил в интервью... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T08:08
2021-02-20T08:08
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ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Южноафриканская мутация COVID-19 пока не выявлена в Гвинее, а геморрагическая лихорадка Эбола вряд ли приведет к новым мутациям коронавируса, заявил в интервью РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Гвинее Джордж Ки-Зербо."С точки зрения мутации нет никакой связи между вирусом Эбола и вирусом. Поэтому я не думаю, что это повлияет на мутацию (COVID-19 – ред.). Южноафриканский вариант еще не найден в Гвинее. Пока нет", - сказал он.При этом, по его словам, для борьбы с Эболой возможно будет использовать те механизмы, которые уже появились в стране для противодействия COVID-19."Я не вижу, как это (мутация COVID-19 из-за Эболы – ред.) возможно, потому что это два разных вида вирусов, они не близки друг к другу. С точки зрения вмешательства, это усложняет ситуацию, но в то же время механизмы и возможности, заложенные для борьбы с COVID-19, также помогают", - сказал он.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.По его словам, в частности, можно будет использовать те же средства наблюдения, лаборатории и даже методы лечения, которые были созданы для борьбы с COVID-19. Однако при этом необходимо усилить и команды медиков и экспертов на местах.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сьерра-леоне, либерия, гвинея, в мире

Глава офиса ВОЗ в Гвинее оценил возможность влияния Эболы на коронавирус

08:08 20.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Южноафриканская мутация COVID-19 пока не выявлена в Гвинее, а геморрагическая лихорадка Эбола вряд ли приведет к новым мутациям коронавируса, заявил в интервью РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Гвинее Джордж Ки-Зербо.
"С точки зрения мутации нет никакой связи между вирусом Эбола и вирусом. Поэтому я не думаю, что это повлияет на мутацию (COVID-19 – ред.). Южноафриканский вариант еще не найден в Гвинее. Пока нет", - сказал он.
При этом, по его словам, для борьбы с Эболой возможно будет использовать те механизмы, которые уже появились в стране для противодействия COVID-19.
"Я не вижу, как это (мутация COVID-19 из-за Эболы – ред.) возможно, потому что это два разных вида вирусов, они не близки друг к другу. С точки зрения вмешательства, это усложняет ситуацию, но в то же время механизмы и возможности, заложенные для борьбы с COVID-19, также помогают", - сказал он.
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Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
По его словам, в частности, можно будет использовать те же средства наблюдения, лаборатории и даже методы лечения, которые были созданы для борьбы с COVID-19. Однако при этом необходимо усилить и команды медиков и экспертов на местах.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сьерра-ЛеонеЛиберияГвинеяВ мире
 
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