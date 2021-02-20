https://ria.ru/20210220/dtp-1598385147.html
В Подмосковье при столкновении грузовика и автобуса погиб человек
В Подмосковье при столкновении грузовика и автобуса погиб человек
Водитель легкого грузового автомобиля погиб в столкновении с автобусом в подмосковных Химках, не справившись с управлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:26
2021-02-20T17:26
2021-02-20T19:40
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московская область (подмосковье)
химки
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Водитель легкого грузового автомобиля погиб в столкновении с автобусом в подмосковных Химках, не справившись с управлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области."Ивановское, Химки. Водитель, управляя автомобилем Hyundai Porter, не справился с управлением, совершил столкновение с автобусом, в результате он погиб. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Химок, служебный автобус вез врачей 119-й больницы. Пассажиры автобуса пострадали, но отказались от госпитализации, медицинская помощь им была оказана на месте.
https://ria.ru/20210220/dtp-1598357121.html
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гумвд, московская область (подмосковье), химки, происшествия