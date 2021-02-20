https://ria.ru/20210220/dtp-1598357121.html

В Ставропольском крае в ДТП с грузовиком пострадали двое полицейских

В Ставропольском крае в ДТП с грузовиком пострадали двое полицейских

Грузовик протаранил автомобиль сотрудников ДПС на Ставрополье, пострадали двое полицейских, остановившихся помочь женщине, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:22

2021-02-20T15:22

2021-02-20T17:19

следственный комитет россии (ск рф)

андроповский район

ставропольский край

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 20 фев - РИА Новости. Грузовик протаранил автомобиль сотрудников ДПС на Ставрополье, пострадали двое полицейских, остановившихся помочь женщине, сообщает следственное управление СК по региону."Девятнадцатого февраля текущего года на федеральной автомобильной дороге в Андроповском районе грузовой автомобиль под управлением 30-летнего мужчины протаранил стоявший на обочине служебный автомобиль сотрудников ДПС... легковой автомобиль марки "Nissan Tiida", - говорится в сообщении.Установлено, что двое полицейских остановились, чтобы помочь женщине-водителю устранить техническую неисправность автомобиля. "В этот момент грузовой автомобиль допустил столкновение со служебным автомобилем и автомобилем женщины. В результате сотрудники полиции госпитализированы с различными телесными повреждениями, женщина от госпитализации отказалась", - сообщили в СК.По данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, отметили в ведомстве."Предварительная причина ДТП - сон за рулем водителя большегруза. Сотрудники полиции получили травмы и в настоящее время госпитализированы", - сообщили, в свою очередь, в главном управлении МВД по Ставропольскому краю.

https://ria.ru/20210220/avariya-1598337932.html

андроповский район

ставропольский край

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следственный комитет россии (ск рф), андроповский район, ставропольский край, происшествия