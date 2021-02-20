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В Ставропольском крае в ДТП с грузовиком пострадали двое полицейских
В Ставропольском крае в ДТП с грузовиком пострадали двое полицейских
Грузовик протаранил автомобиль сотрудников ДПС на Ставрополье, пострадали двое полицейских, остановившихся помочь женщине, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:22
2021-02-20T15:22
2021-02-20T17:19
следственный комитет россии (ск рф)
андроповский район
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 20 фев - РИА Новости. Грузовик протаранил автомобиль сотрудников ДПС на Ставрополье, пострадали двое полицейских, остановившихся помочь женщине, сообщает следственное управление СК по региону."Девятнадцатого февраля текущего года на федеральной автомобильной дороге в Андроповском районе грузовой автомобиль под управлением 30-летнего мужчины протаранил стоявший на обочине служебный автомобиль сотрудников ДПС... легковой автомобиль марки "Nissan Tiida", - говорится в сообщении.Установлено, что двое полицейских остановились, чтобы помочь женщине-водителю устранить техническую неисправность автомобиля. "В этот момент грузовой автомобиль допустил столкновение со служебным автомобилем и автомобилем женщины. В результате сотрудники полиции госпитализированы с различными телесными повреждениями, женщина от госпитализации отказалась", - сообщили в СК.По данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, отметили в ведомстве."Предварительная причина ДТП - сон за рулем водителя большегруза. Сотрудники полиции получили травмы и в настоящее время госпитализированы", - сообщили, в свою очередь, в главном управлении МВД по Ставропольскому краю.
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андроповский район
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следственный комитет россии (ск рф), андроповский район, ставропольский край, происшествия
ПЯТИГОРСК, 20 фев - РИА Новости.
Грузовик протаранил автомобиль сотрудников ДПС на Ставрополье, пострадали двое полицейских, остановившихся помочь женщине, сообщает следственное управление СК
по региону.
"Девятнадцатого февраля текущего года на федеральной автомобильной дороге в Андроповском районе
грузовой автомобиль под управлением 30-летнего мужчины протаранил стоявший на обочине служебный автомобиль сотрудников ДПС... легковой автомобиль марки "Nissan Tiida", - говорится в сообщении.
Установлено, что двое полицейских остановились, чтобы помочь женщине-водителю устранить техническую неисправность автомобиля. "В этот момент грузовой автомобиль допустил столкновение со служебным автомобилем и автомобилем женщины. В результате сотрудники полиции госпитализированы с различными телесными повреждениями, женщина от госпитализации отказалась", - сообщили в СК.
По данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.
"Предварительная причина ДТП - сон за рулем водителя большегруза. Сотрудники полиции получили травмы и в настоящее время госпитализированы", - сообщили, в свою очередь, в главном управлении МВД по Ставропольскому краю.