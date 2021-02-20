https://ria.ru/20210220/dtp-1598292015.html

Жителя Крыма арестовали после ДТП, в котором погибли трое полицейских

Жителя Крыма арестовали после ДТП, в котором погибли трое полицейских

Житель Кировского района Крыма заключен под стражу после ДТП, в котором погибли трое полицейских, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:08

2021-02-20T11:08

2021-02-20T11:08

севастополь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597636537_0:507:2739:2048_1920x0_80_0_0_94ce16181f0f88f8fb046770b22db3c8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Житель Кировского района Крыма заключен под стражу после ДТП, в котором погибли трое полицейских, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.Три сотрудника полиции погибли при лобовом столкновении автомобилей Skoda и служебной "Лада Приора" в Кировском районе Крыма, авария произошла 2 февраля. В автомобиле "Лада Приора" находились четверо сотрудников конвоя и осужденный. Еще четверо участников аварии – водитель Skoda, ехавший с ним в попутном направлении велосипедист, сотрудник конвойной службы и перевозимый им осужденный гражданин - получили ранения и были госпитализированы. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).Установлено, что велосипедист, которого изначально сбил водитель Skoda (после чего выехал на встречную полосу) ехал со специальным включенным фонарем. Проведенный следственный эксперимент показал, что дорожные условия в момент аварии позволяли водителю заблаговременно принять меры к безопасному вождению."По ходатайству следователя по особо важным делам ГСУСК России по республике Крым и городу Севастополю Кировским районным судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210219/dtp-1598206599.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия