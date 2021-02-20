https://ria.ru/20210220/dtp-1598292015.html
Жителя Крыма арестовали после ДТП, в котором погибли трое полицейских
Жителя Крыма арестовали после ДТП, в котором погибли трое полицейских
Житель Кировского района Крыма заключен под стражу после ДТП, в котором погибли трое полицейских, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:08
2021-02-20T11:08
2021-02-20T11:08
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Житель Кировского района Крыма заключен под стражу после ДТП, в котором погибли трое полицейских, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.Три сотрудника полиции погибли при лобовом столкновении автомобилей Skoda и служебной "Лада Приора" в Кировском районе Крыма, авария произошла 2 февраля. В автомобиле "Лада Приора" находились четверо сотрудников конвоя и осужденный. Еще четверо участников аварии – водитель Skoda, ехавший с ним в попутном направлении велосипедист, сотрудник конвойной службы и перевозимый им осужденный гражданин - получили ранения и были госпитализированы. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).Установлено, что велосипедист, которого изначально сбил водитель Skoda (после чего выехал на встречную полосу) ехал со специальным включенным фонарем. Проведенный следственный эксперимент показал, что дорожные условия в момент аварии позволяли водителю заблаговременно принять меры к безопасному вождению."По ходатайству следователя по особо важным делам ГСУСК России по республике Крым и городу Севастополю Кировским районным судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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севастополь, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Житель Кировского района Крыма заключен под стражу после ДТП, в котором погибли трое полицейских, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Три сотрудника полиции погибли при лобовом столкновении автомобилей Skoda и служебной "Лада Приора" в Кировском районе Крыма, авария произошла 2 февраля. В автомобиле "Лада Приора" находились четверо сотрудников конвоя и осужденный. Еще четверо участников аварии – водитель Skoda, ехавший с ним в попутном направлении велосипедист, сотрудник конвойной службы и перевозимый им осужденный гражданин - получили ранения и были госпитализированы. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
Установлено, что велосипедист, которого изначально сбил водитель Skoda (после чего выехал на встречную полосу) ехал со специальным включенным фонарем. Проведенный следственный эксперимент показал, что дорожные условия в момент аварии позволяли водителю заблаговременно принять меры к безопасному вождению.
"По ходатайству следователя по особо важным делам ГСУСК России по республике Крым
и городу Севастополю
Кировским районным судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.