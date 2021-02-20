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Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
Покупку товара или услуги надо рассматривать не через призму пользы, а с точки зрения экономической целесообразности – не пробьют ли выплаты брешь в вашем... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T02:12
2021-02-20T02:13
дмитрий ферапонтов
россия
синергия
деньги
общество
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Перечислены товары, которые ни в коем случае нельзя брать в долг
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Покупку товара или услуги надо рассматривать не через призму пользы, а с точки зрения экономической целесообразности – не пробьют ли выплаты брешь в вашем личном бюджете, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.Лучше вообще отказаться от кредита, который нанесет ущерб вашему финансовому состояниюи заставит "ужать" траты до минимума. Не стоит брать в долг автомобиль за 5 миллионов рублей с ежемесячным платежом в 40 тысяч рублей, если зарплата не превышает 60.Принимая решение, стоит отталкиваться от ключевых "столпов" кредита – возвратности, срочности и платности. Нельзя брать кредит на последние деньги, в особенности если речь идет о дорогостоящей технике, затратном ремонте или товарах премиум-класса.То же касается кредитных карт: ежемесячный платеж не должен наносить удар по вашему бюджету. В целом жить, как и пользоваться кредитами, нужно по средствам, тогда этот финансовый продукт пойдет вам на пользу, подытожил Ферапонтов.
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дмитрий ферапонтов, россия, синергия, деньги, общество

Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг

02:12 20.02.2021 (обновлено: 02:13 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Покупку товара или услуги надо рассматривать не через призму пользы, а с точки зрения экономической целесообразности – не пробьют ли выплаты брешь в вашем личном бюджете, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.
Лучше вообще отказаться от кредита, который нанесет ущерб вашему финансовому состояниюи заставит "ужать" траты до минимума. Не стоит брать в долг автомобиль за 5 миллионов рублей с ежемесячным платежом в 40 тысяч рублей, если зарплата не превышает 60.
"Ведь получится, что на остальные траты — питание, коммунальные платежи, личные расходы — останется только 20 тысяч рублей. И это при том, что новоприобретенный автомобиль требует трат: бензин, мойка и прочие расходы", — отмечает эксперт.
Принимая решение, стоит отталкиваться от ключевых "столпов" кредита – возвратности, срочности и платности. Нельзя брать кредит на последние деньги, в особенности если речь идет о дорогостоящей технике, затратном ремонте или товарах премиум-класса.
То же касается кредитных карт: ежемесячный платеж не должен наносить удар по вашему бюджету. В целом жить, как и пользоваться кредитами, нужно по средствам, тогда этот финансовый продукт пойдет вам на пользу, подытожил Ферапонтов.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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Юрист объяснил, как обойти уловки банков, если у вас ипотека
 
Дмитрий ФерапонтовРоссияСинергияДеньгиОбщество
 
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