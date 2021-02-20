https://ria.ru/20210220/dnr-1598326896.html
В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрела со стороны силовиков
В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрела со стороны силовиков
Один человек погиб, двое получили ранения в результате обстрела со стороны силовиков подконтрольного самопровозглашенной ДНР города Горловка, сообщил... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T13:20
2021-02-20T13:20
2021-02-20T13:20
донецкая народная республика
здоровье - общество
горловка
в мире
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Один человек погиб, двое получили ранения в результате обстрела со стороны силовиков подконтрольного самопровозглашенной ДНР города Горловка, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики в субботу обстреляли окраины Горловки, было выпущено более 50 мин калибром 82 и 120 миллиметров."С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов один защитник республики погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, ранение получили двое военнослужащих Народной милиции, которые были эвакуированы в медицинское учреждение, в настоящий момент им оказана все необходимая медицинская помощь", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20210217/plennye-1597915535.html
донецкая народная республика
горловка
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донецкая народная республика, здоровье - общество, горловка, в мире