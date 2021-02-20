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ФСБ раскрыла подробности дела против гендиректора "ТГК-2"
ФСБ раскрыла подробности дела против гендиректора "ТГК-2"
Руководство крупных энергетических компаний "ТГК-2" и "Архоблэнерго" задержано за разорение "Архоблэнерго" с ущербом 350 миллионов рублей, целью подозреваемых... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T16:24
2021-02-20T17:18
территориальная генерирующая компания № 2
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
архангельская область
москва
архангельск
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Руководство крупных энергетических компаний "ТГК-2" и "Архоблэнерго" задержано за разорение "Архоблэнерго" с ущербом 350 миллионов рублей, целью подозреваемых была монополизация топливно-энергетического рынка Архангельской области, сообщают в субботу ФСБ и СК."Задержаны в Москве и Архангельске лица из числа руководства "Архоблэнерго" и "ТГК-2", подозреваемые в совершении преступлений... "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и "сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере", - говорится в релизе спецслужбы.Из-за махинаций, совершенных с 2018 по 2020 годы, была создана угроза энергобезопасности Архангельской области, дестабилизирована работа "Архоблэнерго", которому причинен ущерб минимум в 350 миллионов рублей, заявляет следствие.По мнению следствия, подозреваемые "предприняли ряд мер по дистабилизации компании и ее последующего банкротства" для монополизации топливно-энергетического рынка Архангельской области.В итоге "Архоблэнерго" получило убыток более 290 миллионов рублей, а долги превысили миллиард рублей, в том числе перед бюджетом по налогам и взносам - 140 миллионов рублей.Как отмечает СК РФ, на работе и дома у подозреваемых прошли обыски, изъята необходимая документация. Следствие, согласно релизу, будет добиваться заключения подозреваемых в СИЗО.Сколько именно человек задержаны, официально не раскрывается. Не называются и их имена и должности. При этом ранее источник РИА Новости сообщил о задержании генерального директора "ТГК-2" Надежды Пинигиной, позднее сама компания подтвердила этот факт."Территориальная генерирующая компания 2" на своем сайте называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России.Занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье.Согласно сайту "Архоблэнерго", компания была создана как государственное унитарное предприятие распоряжением главы региональной администрации, которое объединило расположенные в области ведомственные и муниципальные дизельные электрические станции (ДЭС). В 2008 году предприятие было приватизировано. В настоящее время АО "Архоблэнерго" эксплуатирует не только ДЭС, но также котельные и электрические сети, и включает восемь филиалов, а также центральный офис, расположенный в Архангельске.
https://realty.ria.ru/20210120/vladivostok-1593809677.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/sledovatel-1589973785.html
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архангельская область
москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры задержания гендиректора "ТГК-2"
ФСБ предоставила видео задержания по делу ТГК-2. Уголовное дело открыто в отношении представителей руководства АО "Архоблэнерго" и ПАО "ТГК-2" по подозрению в причинении ущерба АО "Архоблэнерго" в размере 350 миллионов рублей.
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территориальная генерирующая компания № 2, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), архангельская область, москва, архангельск, происшествия

ФСБ раскрыла подробности дела против гендиректора "ТГК-2"

16:24 20.02.2021 (обновлено: 17:18 20.02.2021)
 
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Руководство крупных энергетических компаний "ТГК-2" и "Архоблэнерго" задержано за разорение "Архоблэнерго" с ущербом 350 миллионов рублей, целью подозреваемых была монополизация топливно-энергетического рынка Архангельской области, сообщают в субботу ФСБ и СК.
"Задержаны в Москве и Архангельске лица из числа руководства "Архоблэнерго" и "ТГК-2", подозреваемые в совершении преступлений... "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и "сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере", - говорится в релизе спецслужбы.
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Из-за махинаций, совершенных с 2018 по 2020 годы, была создана угроза энергобезопасности Архангельской области, дестабилизирована работа "Архоблэнерго", которому причинен ущерб минимум в 350 миллионов рублей, заявляет следствие.
По мнению следствия, подозреваемые "предприняли ряд мер по дистабилизации компании и ее последующего банкротства" для монополизации топливно-энергетического рынка Архангельской области.
В итоге "Архоблэнерго" получило убыток более 290 миллионов рублей, а долги превысили миллиард рублей, в том числе перед бюджетом по налогам и взносам - 140 миллионов рублей.
Как отмечает СК РФ, на работе и дома у подозреваемых прошли обыски, изъята необходимая документация. Следствие, согласно релизу, будет добиваться заключения подозреваемых в СИЗО.
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Сколько именно человек задержаны, официально не раскрывается. Не называются и их имена и должности. При этом ранее источник РИА Новости сообщил о задержании генерального директора "ТГК-2" Надежды Пинигиной, позднее сама компания подтвердила этот факт.
"Территориальная генерирующая компания 2" на своем сайте называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России.
Занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье.
Согласно сайту "Архоблэнерго", компания была создана как государственное унитарное предприятие распоряжением главы региональной администрации, которое объединило расположенные в области ведомственные и муниципальные дизельные электрические станции (ДЭС). В 2008 году предприятие было приватизировано. В настоящее время АО "Архоблэнерго" эксплуатирует не только ДЭС, но также котельные и электрические сети, и включает восемь филиалов, а также центральный офис, расположенный в Архангельске.
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