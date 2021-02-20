https://ria.ru/20210220/delo-1598369867.html

ФСБ раскрыла подробности дела против гендиректора "ТГК-2"

ФСБ раскрыла подробности дела против гендиректора "ТГК-2"

Руководство крупных энергетических компаний "ТГК-2" и "Архоблэнерго" задержано за разорение "Архоблэнерго" с ущербом 350 миллионов рублей, целью подозреваемых... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T16:24

2021-02-20T16:24

2021-02-20T17:18

территориальная генерирующая компания № 2

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

архангельская область

москва

архангельск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598382710_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b86629996aae648f43b0bee9e2a04d64.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Руководство крупных энергетических компаний "ТГК-2" и "Архоблэнерго" задержано за разорение "Архоблэнерго" с ущербом 350 миллионов рублей, целью подозреваемых была монополизация топливно-энергетического рынка Архангельской области, сообщают в субботу ФСБ и СК."Задержаны в Москве и Архангельске лица из числа руководства "Архоблэнерго" и "ТГК-2", подозреваемые в совершении преступлений... "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и "сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере", - говорится в релизе спецслужбы.Из-за махинаций, совершенных с 2018 по 2020 годы, была создана угроза энергобезопасности Архангельской области, дестабилизирована работа "Архоблэнерго", которому причинен ущерб минимум в 350 миллионов рублей, заявляет следствие.По мнению следствия, подозреваемые "предприняли ряд мер по дистабилизации компании и ее последующего банкротства" для монополизации топливно-энергетического рынка Архангельской области.В итоге "Архоблэнерго" получило убыток более 290 миллионов рублей, а долги превысили миллиард рублей, в том числе перед бюджетом по налогам и взносам - 140 миллионов рублей.Как отмечает СК РФ, на работе и дома у подозреваемых прошли обыски, изъята необходимая документация. Следствие, согласно релизу, будет добиваться заключения подозреваемых в СИЗО.Сколько именно человек задержаны, официально не раскрывается. Не называются и их имена и должности. При этом ранее источник РИА Новости сообщил о задержании генерального директора "ТГК-2" Надежды Пинигиной, позднее сама компания подтвердила этот факт."Территориальная генерирующая компания 2" на своем сайте называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России.Занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье.Согласно сайту "Архоблэнерго", компания была создана как государственное унитарное предприятие распоряжением главы региональной администрации, которое объединило расположенные в области ведомственные и муниципальные дизельные электрические станции (ДЭС). В 2008 году предприятие было приватизировано. В настоящее время АО "Архоблэнерго" эксплуатирует не только ДЭС, но также котельные и электрические сети, и включает восемь филиалов, а также центральный офис, расположенный в Архангельске.

https://realty.ria.ru/20210120/vladivostok-1593809677.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/sledovatel-1589973785.html

https://ria.ru/20201127/makhinatsii-1586559683.html

архангельская область

москва

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания гендиректора "ТГК-2" ФСБ предоставила видео задержания по делу ТГК-2. Уголовное дело открыто в отношении представителей руководства АО "Архоблэнерго" и ПАО "ТГК-2" по подозрению в причинении ущерба АО "Архоблэнерго" в размере 350 миллионов рублей. 2021-02-20T16:24 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

территориальная генерирующая компания № 2, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), архангельская область, москва, архангельск, происшествия