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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210220/chasy-1598326021.html
Мы все умрем. Часы Судного дня: сколько времени до конца человечества?
Мы все умрем. Часы Судного дня: сколько времени до конца человечества?
Создатели ядерной бомбы запустили обратный отсчёт до гибели Земли в ядерном огне. Буквально: огромные часы отсчитывают время до полуночи, которая символизирует конец света. С 1947-го года стрелки скакали туда-обратно, но сейчас они как никогда близко к 12 часам: до полуночи осталось 100 секунд. Что влияет на положение стрелок, и как их замедлить?
2021-02-20T13:30
2021-02-20T13:45
мы все умрём. но это не точно
подкаст
апокалисис
ядерное оружие
технологии
общество
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Мы все умрём. Часы Судного дня: сколько времени до конца человечества?
Создатели ядерной бомбы запустили обратный отсчёт до гибели Земли в ядерном огне. Буквально: огромные часы отсчитывают время до полуночи, которая символизирует конец света. С 1947-го года стрелки скакали туда-обратно, но сейчас они как никогда близко к 12 часам: до полуночи осталось 100 секунд. Что влияет на положение стрелок, и как их замедлить?
audio/mpeg
Мы все умрём. Часы Судного дня: сколько времени до конца человечества?
Создатели ядерной бомбы запустили обратный отсчёт до гибели Земли в ядерном огне. Буквально: огромные часы отсчитывают время до полуночи, которая символизирует конец света. С 1947-го года стрелки скакали туда-обратно, но сейчас они как никогда близко к 12 часам: до полуночи осталось 100 секунд. Что влияет на положение стрелок, и как их замедлить?
audio/mpeg
От чего зависит положение стрелок на часах Судного дня? Что может заставить их тикать в обратную сторону? Кто и как часто определяет, сколько времени осталось до апокалипсиса? Почему время до полуночи обновило исторический минимум, и куда стрелки могут качнуться в следующий раз? Комментировал и прогнозировал Дмитрий Бабич - политолог и обозреватель портала “ИноСМИ”.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваЭксперт эпизода Дмитрий БабичПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, подкаст, апокалисис, ядерное оружие, технологии, общество

Мы все умрем. Часы Судного дня: сколько времени до конца человечества?

13:30 20.02.2021 (обновлено: 13:45 20.02.2021)
 
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Часы Судного дня: сколько времени до конца человечества?
13:30
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Создатели ядерной бомбы запустили обратный отсчёт до гибели Земли в ядерном огне. Буквально: огромные часы отсчитывают время до полуночи, которая символизирует конец света. С 1947-го года стрелки скакали туда-обратно, но сейчас они как никогда близко к 12 часам: до полуночи осталось 100 секунд. Что влияет на положение стрелок, и как их замедлить?
От чего зависит положение стрелок на часах Судного дня? Что может заставить их тикать в обратную сторону? Кто и как часто определяет, сколько времени осталось до апокалипсиса? Почему время до полуночи обновило исторический минимум, и куда стрелки могут качнуться в следующий раз?
Комментировал и прогнозировал Дмитрий Бабич - политолог и обозреватель портала “ИноСМИ”.
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