Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210220/bitkoin-1598255780.html
Цена на биткоин достигла 56 тысяч долларов
Цена на биткоин достигла 56 тысяч долларов
Цена на биткоин — самой популярной криптовалюты — вновь пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T00:34
2021-02-20T00:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
биткоин
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151543/46/1515434628_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_6731794e94bdd8bc1e654db4fa71fa5e.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Цена на биткоин — самой популярной криптовалюты — вновь пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 0.25 мск растет в цене на 7,8 процента, до 56 тысяч долларов.По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 7,9%процента процента, до 56,1 тысячи долларов. Динамика приводится за сутки.Биткоин начал взлетать в цене в конце минувшего года, 16 декабря она превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года.Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила о полуторамиллиардных инвестициях в биткоин.После этого его стоимость превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. Шестнадцатого февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.
https://ria.ru/20210217/bitkoin-1597794647.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151543/46/1515434628_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_4c0b1d3477948cc2e913b60b6100fe9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
биткоин, москва, в мире

Цена на биткоин достигла 56 тысяч долларов

00:34 20.02.2021 (обновлено: 00:42 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Цена на биткоин — самой популярной криптовалюты — вновь пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 0.25 мск растет в цене на 7,8 процента, до 56 тысяч долларов.
По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 7,9%процента процента, до 56,1 тысячи долларов. Динамика приводится за сутки.
Биткоин начал взлетать в цене в конце минувшего года, 16 декабря она превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 10:22
Эксперт предположил, какой будет динамика курса биткоина в ближайшие дни
Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила о полуторамиллиардных инвестициях в биткоин.
После этого его стоимость превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. Шестнадцатого февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьбиткоинМоскваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:03В ЛНР считают, что украинские силовики получили тайный приказ стрелять
14:01Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и "КовиВак"
14:00Началось второе заседание суда по Навальному
13:52В Доминикане рассказали, когда страна станет ковидо-безопасной
13:51Красноярский губернатор рассказал о разборе завалов в Норильске
13:49Адвокаты Навального зашли в суд на заседание по делу о клевете
13:41Навального могут в ближайшие дни этапировать в одну из колоний ЦФО
13:37Восемь пострадавших при ЧП на фабрике в Норильске находятся в больнице
13:28Прокурор: на время лечения Навального ФСИН приостановила за ним надзор
13:28Потанин назвал причину ЧП на Норильской обогатительной фабрике
13:27Дипломаты уехали из суда после решения по замене срока Навальному
13:26Эксперты сравнили российские вакцины от COVID-19
13:24Сбербанк рассказал, как мошенники используют опросы и лотереи
13:20В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрела со стороны силовиков
13:18Губернатор Архангельской области заявил, что альтернативы Шиесу не будет
13:10Измерен предел квантовой скорости перемещения атома
13:07МИД ждет реакцию Форин-офиса на утечку документов о лондонской пропаганде
13:07В Тольятти возбудили уголовное дело после отравления более 30 школьников
13:06"КовиВак" защитит от коронавируса минимум на год, считают эксперты
13:04Инфекционист сравнил российские вакцины от коронавируса
Лента новостейМолния