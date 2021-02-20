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Цена на биткоин достигла 56 тысяч долларов
Цена на биткоин достигла 56 тысяч долларов
Цена на биткоин — самой популярной криптовалюты — вновь пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T00:34
2021-02-20T00:34
2021-02-20T00:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
биткоин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Цена на биткоин — самой популярной криптовалюты — вновь пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 0.25 мск растет в цене на 7,8 процента, до 56 тысяч долларов.По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 7,9%процента процента, до 56,1 тысячи долларов. Динамика приводится за сутки.Биткоин начал взлетать в цене в конце минувшего года, 16 декабря она превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года.Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила о полуторамиллиардных инвестициях в биткоин.После этого его стоимость превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. Шестнадцатого февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.
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биткоин, москва, в мире
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Цена на биткоин — самой популярной криптовалюты — вновь пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 0.25 мск растет в цене на 7,8 процента, до 56 тысяч долларов.
По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 7,9%процента процента, до 56,1 тысячи долларов. Динамика приводится за сутки.
Биткоин начал взлетать в цене в конце минувшего года, 16 декабря она превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года.
Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском
компания Tesla
сообщила о полуторамиллиардных инвестициях в биткоин.
После этого его стоимость превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. Шестнадцатого февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.