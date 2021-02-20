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Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе
Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе
Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Техас из-за снегопадов и выделении средств федерального бюджета на помощь штату, говорится в... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-20T23:47
2021-02-20T23:47
2021-02-21T05:08
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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Техас из-за снегопадов и выделении средств федерального бюджета на помощь штату, говорится в сообщении Белого дома.В частности, средства могут быть направлены на решение вопроса предоставления временного жилья или ремонта жилья, предоставление дешевых займов тем, у кого нет страховок, а также на другие программы помощи гражданам и владельцам бизнеса, сказано там.В случае необходимости в будущем могут быть выделены дополнительные средства.Аномально холодная и снежная погода, жертвами которой уже стали почти 50 человек, установилась в целом ряде регионов США. Техас стал одним из наиболее сильно пострадавших регионов: непогода привела к массовым отключениям электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.
https://ria.ru/20210220/apokalipsis-2021-na-mir-obrushilsya-silneyshiy-snegopad-1598426521.html
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джо байден, сша, техас, в мире
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости.
Президент США Джо Байден
объявил о стихийном бедствии в штате Техас
из-за снегопадов и выделении средств федерального бюджета на помощь штату, говорится в сообщении Белого дома.
"Вчера президент Джозеф Байден объявил о наличии масштабного бедствия в штате Техас и приказал оказать федеральную помощь, чтобы содействовать усилиям по восстановлению на местном уровне и уровне штата в районах, пострадавших от сильных снежных бурь, начиная с 11 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.
В частности, средства могут быть направлены на решение вопроса предоставления временного жилья или ремонта жилья, предоставление дешевых займов тем, у кого нет страховок, а также на другие программы помощи гражданам и владельцам бизнеса, сказано там.
В случае необходимости в будущем могут быть выделены дополнительные средства.
Аномально холодная и снежная погода, жертвами которой уже стали почти 50 человек, установилась в целом ряде регионов США. Техас стал одним из наиболее сильно пострадавших регионов: непогода привела к массовым отключениям электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.