Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210220/bedstvie-1598434953.html
Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе
Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе
Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Техас из-за снегопадов и выделении средств федерального бюджета на помощь штату, говорится в... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-20T23:47
2021-02-21T05:08
джо байден
сша
техас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598121220_0:0:3004:1689_1920x0_80_0_0_bc0a46c788ee51f51743a0bc78a90e76.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Техас из-за снегопадов и выделении средств федерального бюджета на помощь штату, говорится в сообщении Белого дома.В частности, средства могут быть направлены на решение вопроса предоставления временного жилья или ремонта жилья, предоставление дешевых займов тем, у кого нет страховок, а также на другие программы помощи гражданам и владельцам бизнеса, сказано там.В случае необходимости в будущем могут быть выделены дополнительные средства.Аномально холодная и снежная погода, жертвами которой уже стали почти 50 человек, установилась в целом ряде регионов США. Техас стал одним из наиболее сильно пострадавших регионов: непогода привела к массовым отключениям электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.
https://ria.ru/20210220/apokalipsis-2021-na-mir-obrushilsya-silneyshiy-snegopad-1598426521.html
сша
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598121220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aac04601da299110cf7cf8c620c41cba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, сша, техас, в мире

Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе

23:47 20.02.2021 (обновлено: 05:08 21.02.2021)
 
© AP Photo / David J. PhillipМестные жители в очереди за газом в Хьюстоне, штат Техас
Местные жители в очереди за газом в Хьюстоне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© AP Photo / David J. Phillip
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Техас из-за снегопадов и выделении средств федерального бюджета на помощь штату, говорится в сообщении Белого дома.
"Вчера президент Джозеф Байден объявил о наличии масштабного бедствия в штате Техас и приказал оказать федеральную помощь, чтобы содействовать усилиям по восстановлению на местном уровне и уровне штата в районах, пострадавших от сильных снежных бурь, начиная с 11 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.
В частности, средства могут быть направлены на решение вопроса предоставления временного жилья или ремонта жилья, предоставление дешевых займов тем, у кого нет страховок, а также на другие программы помощи гражданам и владельцам бизнеса, сказано там.
В случае необходимости в будущем могут быть выделены дополнительные средства.
Аномально холодная и снежная погода, жертвами которой уже стали почти 50 человек, установилась в целом ряде регионов США. Техас стал одним из наиболее сильно пострадавших регионов: непогода привела к массовым отключениям электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.
Апокалипсис 2021: на мир обрушился сильнейший снегопад - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 21:36
Апокалипсис 2021: на мир обрушился сильнейший снегопадСильнейшие снегопады накрыли США, страны Европы и Азии. В крупных городах образовались многокилометровые пробки. В США около 15 миллионов человек оказались без воды из-за поломки водопроводных труб.
 
Джо БайденСШАТехасВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
04:41Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
04:35Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
04:16Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
03:37За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
03:19Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
03:15Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет потепление
03:13Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
03:11Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
03:08В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
03:05"Калашников" рассказал об испытаниях снарядов "Краснополь-М2"
02:46Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
02:41Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
02:40Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
02:17При стрельбе рядом с оружейным магазином в США погибли несколько человек
02:17Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод
02:15В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
02:13Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни
02:08Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
01:54Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"
Лента новостейМолния