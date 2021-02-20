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В Госдуме прокомментировали заявления Байдена о России и НАТО
В Госдуме прокомментировали заявления Байдена о России и НАТО
США вынуждены проявить чудеса политической эквилибристики, чтобы восстановить "дотрамповские" отношения с ЕС, не допустить сближения России и Германии и... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:10
2021-02-20T12:10
северный поток — 2
адальби шхагошев
единая россия
нато
евросоюз
джо байден
москва
германия
сша
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. США вынуждены проявить чудеса политической эквилибристики, чтобы восстановить "дотрамповские" отношения с ЕС, не допустить сближения России и Германии и сохранить миф о трансатлантическом единстве, сказал журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, комментируя слова президента Джо Байдена о том, что Москва стремится "подорвать" трансатлантическое партнёрство.Ранее президент США Джо Байден, выступая онлайн на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Россия намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. В ходе конференции он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете "угрозы от РФ"."Соединенные Штаты вынуждены проявить чудеса политической эквилибристики: восстановить дотрамповские отношения с ЕС, не допустить сближения России и Германии и сохранить миф о трансатлантическом единстве", - сказал Шхагошев журналистам.По его мнению, США сейчас решают проблему не только энергетической безопасности, но и "собственных панических атак", когда мир вращается без их влияния."Это требует от Байдена компромиссов и санкционных манипуляций, так как американцы понимают, что "Северный поток 2" в любом случае будет запущен. И Украину пока сняли с чаши весов", - добавил депутат.
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северный поток — 2, адальби шхагошев, единая россия, нато, евросоюз, джо байден, москва, германия, сша, в мире

В Госдуме прокомментировали заявления Байдена о России и НАТО

12:10 20.02.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. США вынуждены проявить чудеса политической эквилибристики, чтобы восстановить "дотрамповские" отношения с ЕС, не допустить сближения России и Германии и сохранить миф о трансатлантическом единстве, сказал журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, комментируя слова президента Джо Байдена о том, что Москва стремится "подорвать" трансатлантическое партнёрство.
Ранее президент США Джо Байден, выступая онлайн на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Россия намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. В ходе конференции он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете "угрозы от РФ".
"Соединенные Штаты вынуждены проявить чудеса политической эквилибристики: восстановить дотрамповские отношения с ЕС, не допустить сближения России и Германии и сохранить миф о трансатлантическом единстве", - сказал Шхагошев журналистам.
По его мнению, США сейчас решают проблему не только энергетической безопасности, но и "собственных панических атак", когда мир вращается без их влияния.
"Это требует от Байдена компромиссов и санкционных манипуляций, так как американцы понимают, что "Северный поток 2" в любом случае будет запущен. И Украину пока сняли с чаши весов", - добавил депутат.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
09:37
Косачев прокомментировал заявления Байдена о России и НАТО
 
Северный поток — 2Адальби ШхагошевЕдиная РоссияНАТОЕвросоюзДжо БайденМоскваГерманияСШАВ мире
 
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