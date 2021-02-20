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https://ria.ru/20210220/bayden-1598273396.html
Косачев прокомментировал заявления Байдена о России и НАТО
Косачев прокомментировал заявления Байдена о России и НАТО
Мюнхенская конференция традиционно предназначалась для сплочения трансатлантических рядов, для этого и нужна "российская угроза", заявил РИА Новости в субботу... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T09:37
2021-02-20T09:37
россия
нато
евросоюз
константин косачев
джо байден
мюнхен
сша
в мире
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Мюнхенская конференция традиционно предназначалась для сплочения трансатлантических рядов, для этого и нужна "российская угроза", заявил РИА Новости в субботу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете "угрозы от РФ"."Мюнхенская конференция - это формат, изначально создававшийся (и до сих пор остающийся таковым) для внушения американцами их союзникам по НАТО ощущения безальтернативности альянса", - отметил сенатор.По его словам, в Мюнхене традиционно обсуждают внешние угрозы - реальные и мнимые - с тем "чтобы возникало ощущение опасности и повышалась сплоченность трансатлантических рядов"."Было бы странно, если бы Байден на такой площадке обошел тему России. Он ее и не обошел. Ничего нового, на мой взгляд, не прозвучало, а жаль", - заключил Косачев.
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россия, нато, евросоюз, константин косачев, джо байден, мюнхен, сша, в мире

Косачев прокомментировал заявления Байдена о России и НАТО

09:37 20.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Мюнхенская конференция традиционно предназначалась для сплочения трансатлантических рядов, для этого и нужна "российская угроза", заявил РИА Новости в субботу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете "угрозы от РФ".
"Мюнхенская конференция - это формат, изначально создававшийся (и до сих пор остающийся таковым) для внушения американцами их союзникам по НАТО ощущения безальтернативности альянса", - отметил сенатор.
По его словам, в Мюнхене традиционно обсуждают внешние угрозы - реальные и мнимые - с тем "чтобы возникало ощущение опасности и повышалась сплоченность трансатлантических рядов".
"Было бы странно, если бы Байден на такой площадке обошел тему России. Он ее и не обошел. Ничего нового, на мой взгляд, не прозвучало, а жаль", - заключил Косачев.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 22:01
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РоссияНАТОЕвросоюзКонстантин КосачевДжо БайденМюнхенСШАВ мире
 
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