https://ria.ru/20210220/bayden-1598273396.html
Косачев прокомментировал заявления Байдена о России и НАТО
Косачев прокомментировал заявления Байдена о России и НАТО
Мюнхенская конференция традиционно предназначалась для сплочения трансатлантических рядов, для этого и нужна "российская угроза", заявил РИА Новости в субботу... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T09:37
2021-02-20T09:37
2021-02-20T09:37
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Мюнхенская конференция традиционно предназначалась для сплочения трансатлантических рядов, для этого и нужна "российская угроза", заявил РИА Новости в субботу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете "угрозы от РФ"."Мюнхенская конференция - это формат, изначально создававшийся (и до сих пор остающийся таковым) для внушения американцами их союзникам по НАТО ощущения безальтернативности альянса", - отметил сенатор.По его словам, в Мюнхене традиционно обсуждают внешние угрозы - реальные и мнимые - с тем "чтобы возникало ощущение опасности и повышалась сплоченность трансатлантических рядов"."Было бы странно, если бы Байден на такой площадке обошел тему России. Он ее и не обошел. Ничего нового, на мой взгляд, не прозвучало, а жаль", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20210219/slovobludie-1598248902.html
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россия, нато, евросоюз, константин косачев, джо байден, мюнхен, сша, в мире