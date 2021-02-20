https://ria.ru/20210220/bayden-1598256271.html

Байден обвинил Москву в подрыве отношений Европы и США

Байден обвинил Москву в подрыве отношений Европы и США

Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Соединенных Штатов с союзниками. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T00:54

2021-02-20T00:54

2021-02-20T00:54

россия

нато

джо байден

владимир путин

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сша

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Соединенных Штатов с союзниками.Глава американского государства сказал, что Москва якобы "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО" и "хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость". Как считает глава Белого дома, России "гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с единым и сильным трансатлантическим союзом", из-за чего Байден отдельно подчеркнул необходимость защиты суверенитета Украины.Байден также обратил внимание, что, по его мнению, сложности в отношениях с Россией отличаются от тех, что есть в отношениях с Китаем, но "они так же реальны". Однако, в обоих этих случаях Вашингтон "не хочет конфликта", уточнил американский лидер."Мы хотим будущее, в котором все страны могут самостоятельно выбирать свой путь без угроз насилия и вмешательства, мы не должны вернуться к противостоянию блоков времен холодной войны, соперничество не должно исключать взаимодействия по вопросам, которые касаются всех нас", — сказал президент США.Заставят платить за свои действия Ранее, в начале февраля, Байден, выступавший в Госдепе с программной речью по внешней политике, заявил, что Вашингтон заставит Москву "платить" за свои действия."Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа", — заявил Байден. Глава американского государства также пообещал, что США будут с большей эффективностью сотрудничать со своими союзниками по вопросу России. Российские власти неоднократно опровергали все озвученные Байденом обвинения, указывая на их несостоятельность.

https://ria.ru/20210219/slovobludie-1598248902.html

https://ria.ru/20210219/povestka-1598238372.html

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россия, нато, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире