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Байден обвинил Москву в подрыве отношений Европы и США
Байден обвинил Москву в подрыве отношений Европы и США
Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Соединенных Штатов с союзниками. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T00:54
2021-02-20T00:54
россия
нато
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Соединенных Штатов с союзниками.Глава американского государства сказал, что Москва якобы "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО" и "хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость". Как считает глава Белого дома, России "гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с единым и сильным трансатлантическим союзом", из-за чего Байден отдельно подчеркнул необходимость защиты суверенитета Украины.Байден также обратил внимание, что, по его мнению, сложности в отношениях с Россией отличаются от тех, что есть в отношениях с Китаем, но "они так же реальны". Однако, в обоих этих случаях Вашингтон "не хочет конфликта", уточнил американский лидер."Мы хотим будущее, в котором все страны могут самостоятельно выбирать свой путь без угроз насилия и вмешательства, мы не должны вернуться к противостоянию блоков времен холодной войны, соперничество не должно исключать взаимодействия по вопросам, которые касаются всех нас", — сказал президент США.Заставят платить за свои действия Ранее, в начале февраля, Байден, выступавший в Госдепе с программной речью по внешней политике, заявил, что Вашингтон заставит Москву "платить" за свои действия."Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа", — заявил Байден. Глава американского государства также пообещал, что США будут с большей эффективностью сотрудничать со своими союзниками по вопросу России. Российские власти неоднократно опровергали все озвученные Байденом обвинения, указывая на их несостоятельность.
https://ria.ru/20210219/slovobludie-1598248902.html
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россия, нато, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире

Байден обвинил Москву в подрыве отношений Европы и США

00:54 20.02.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Соединенных Штатов с союзниками.
Глава американского государства сказал, что Москва якобы "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО" и "хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость". Как считает глава Белого дома, России "гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с единым и сильным трансатлантическим союзом", из-за чего Байден отдельно подчеркнул необходимость защиты суверенитета Украины.
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Байден также обратил внимание, что, по его мнению, сложности в отношениях с Россией отличаются от тех, что есть в отношениях с Китаем, но "они так же реальны". Однако, в обоих этих случаях Вашингтон "не хочет конфликта", уточнил американский лидер.
"Мы хотим будущее, в котором все страны могут самостоятельно выбирать свой путь без угроз насилия и вмешательства, мы не должны вернуться к противостоянию блоков времен холодной войны, соперничество не должно исключать взаимодействия по вопросам, которые касаются всех нас", — сказал президент США.

Заставят платить за свои действия

Ранее, в начале февраля, Байден, выступавший в Госдепе с программной речью по внешней политике, заявил, что Вашингтон заставит Москву "платить" за свои действия.
"Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа", — заявил Байден.
Глава американского государства также пообещал, что США будут с большей эффективностью сотрудничать со своими союзниками по вопросу России.
Российские власти неоднократно опровергали все озвученные Байденом обвинения, указывая на их несостоятельность.
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