Байден обвинил Москву в подрыве отношений Европы и США
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Соединенных Штатов с союзниками.
Глава американского государства сказал, что Москва якобы "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО" и "хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость". Как считает глава Белого дома, России "гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с единым и сильным трансатлантическим союзом", из-за чего Байден отдельно подчеркнул необходимость защиты суверенитета Украины.
"Мы хотим будущее, в котором все страны могут самостоятельно выбирать свой путь без угроз насилия и вмешательства, мы не должны вернуться к противостоянию блоков времен холодной войны, соперничество не должно исключать взаимодействия по вопросам, которые касаются всех нас", — сказал президент США.
Заставят платить за свои действия
Ранее, в начале февраля, Байден, выступавший в Госдепе с программной речью по внешней политике, заявил, что Вашингтон заставит Москву "платить" за свои действия.
"Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа", — заявил Байден.
Глава американского государства также пообещал, что США будут с большей эффективностью сотрудничать со своими союзниками по вопросу России.
Российские власти неоднократно опровергали все озвученные Байденом обвинения, указывая на их несостоятельность.