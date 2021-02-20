https://ria.ru/20210220/avariya-1598337932.html

В Сочи произошла массовая авария

В Сочи произошла массовая авария

Массовая авария произошла на трассе Сочи – Адлер в субботу утром, сообщили РИА Новости в ГИБДД Сочи. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:15

2021-02-20T14:15

2021-02-20T14:15

адлер

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Массовая авария произошла на трассе Сочи – Адлер в субботу утром, сообщили РИА Новости в ГИБДД Сочи.По данным полицейских, водитель, управляя транспортным средством Mitsubishi, превысил скорость и допустил занос своего автомобиля. Это спровоцировало цепочку столкновений."Хостинский район, 7:45... Двигавшийся за ним автомобиль Suzuki начал тормозить, потерял управление и допустил столкновение с Mitsubishi", - сказали в ведомстве.Как пояснили правоохранители, далее в образовавшееся препятствие врезались еще четыре автомобиля."В свою очередь автомобиль Hyundai в аналогичных обстоятельствах столкнулся с первыми двумя авто, двигавшийся за ним ВАЗ-2107 столкнулся с Suzuki. После этого водитель транспортного средства Honda врезается в Hyundai. Еще один Hyundai врезается в ВАЗ-2107", - сказали в ГИБДД.В результате столкновения на месте образовалась пробка, в настоящий момент движение восстановлено, пострадавших нет, сообщили в инспекции.

https://ria.ru/20210220/dtp-1598292015.html

https://ria.ru/20210218/avariya-1597988099.html

адлер

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адлер, сочи, краснодарский край, происшествия