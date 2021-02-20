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В Сочи произошла массовая авария
В Сочи произошла массовая авария
Массовая авария произошла на трассе Сочи – Адлер в субботу утром, сообщили РИА Новости в ГИБДД Сочи. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:15
2021-02-20T14:15
адлер
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Массовая авария произошла на трассе Сочи – Адлер в субботу утром, сообщили РИА Новости в ГИБДД Сочи.По данным полицейских, водитель, управляя транспортным средством Mitsubishi, превысил скорость и допустил занос своего автомобиля. Это спровоцировало цепочку столкновений."Хостинский район, 7:45... Двигавшийся за ним автомобиль Suzuki начал тормозить, потерял управление и допустил столкновение с Mitsubishi", - сказали в ведомстве.Как пояснили правоохранители, далее в образовавшееся препятствие врезались еще четыре автомобиля."В свою очередь автомобиль Hyundai в аналогичных обстоятельствах столкнулся с первыми двумя авто, двигавшийся за ним ВАЗ-2107 столкнулся с Suzuki. После этого водитель транспортного средства Honda врезается в Hyundai. Еще один Hyundai врезается в ВАЗ-2107", - сказали в ГИБДД.В результате столкновения на месте образовалась пробка, в настоящий момент движение восстановлено, пострадавших нет, сообщили в инспекции.
https://ria.ru/20210220/dtp-1598292015.html
https://ria.ru/20210218/avariya-1597988099.html
адлер
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адлер, сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи произошла массовая авария

14:15 20.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Массовая авария произошла на трассе СочиАдлер в субботу утром, сообщили РИА Новости в ГИБДД Сочи.
По данным полицейских, водитель, управляя транспортным средством Mitsubishi, превысил скорость и допустил занос своего автомобиля. Это спровоцировало цепочку столкновений.
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"Хостинский район, 7:45... Двигавшийся за ним автомобиль Suzuki начал тормозить, потерял управление и допустил столкновение с Mitsubishi", - сказали в ведомстве.
Как пояснили правоохранители, далее в образовавшееся препятствие врезались еще четыре автомобиля.
"В свою очередь автомобиль Hyundai в аналогичных обстоятельствах столкнулся с первыми двумя авто, двигавшийся за ним ВАЗ-2107 столкнулся с Suzuki. После этого водитель транспортного средства Honda врезается в Hyundai. Еще один Hyundai врезается в ВАЗ-2107", - сказали в ГИБДД.
В результате столкновения на месте образовалась пробка, в настоящий момент движение восстановлено, пострадавших нет, сообщили в инспекции.
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